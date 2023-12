Los parques temáticos de Orlando empezaron a “calentar motores” desde temprano en el año, de manera que los visitantes que fueron llegando en el transcurso de los pasados 12 meses, siempre encontraron alguna novedad. Pero sin duda, los que tuvieron la oportunidad de visitarlos durante este mes de diciembre, son los que pudieron disfrutar de todas estas atracciones nuevas de 2023.

Estos fueron los grandes estrenos del año:

Legoland

Mientras van en el bote las familias tendrán que buscar el tesoro perdido del Capitán Redbeard, que fue robado por unos traviesos monos. (Suministrada)

El primer estreno de 2023 llegó en enero, de parte de Legoland Florida. “El Pirate River Quest” lleva a los participantes en un paseo en bote único en su tipo, a través de los canales naturales de los históricos “Cypress Gardens” y el Lago Eloise. En ese recorrido, las familias van tras la aventura, buscando un tesoro perdido guiado por criaturas exóticas de piratas de Lego. Con esta atracción, una de las más populares, y que alcanza rápidamente el máximo de capacidad, el parque de Legoland dio una vuelta a los orígenes de “Cypress Gardens”, estenado en 1936, considerada la primera atracción turística de Florida, y que estuvo inicialmente en los mismos terrenos del actual.

Busch Gardens

Serengeti Flyer es la nueva atracción de Busch Gardens en Tampa, Florida. (Suministrada)

El parque de Busch Gardens, en Tampa, fue otro que madrugó con los estrenos de atracciones en la Florida Central. En febrero estrenó el “Serengeti Flyer”, un columpio con capacidad de 10 pasajeros a cada lado en dos góndolas, y una altura de hasta 105 pies estáticos y hasta 135 pies en acción cuando se eleva. Con una velocidad máxima de 68 millas por hora, es el más alto y rápido en su tipo.

SeaWorld

Uno de los estrenos más asombrosos de los últimos años, fue el de “Pipeline: The Surf Coaster”. La atracción, abierta el 27 de mayo, es la primera montaña rusa en su tipo, donde los participantes van parados de manera individual como si fueran en una tabla de surf. Con una velocidad máxima de hasta 60 millas por hora, el recorrido, de 2,950 pies de largo, tiene sorpresas desde la misma salida, que es súbita, hasta las vueltas que le suben a unos 110 pies de altura, y varias vueltas que la hacen interminable.

“Minion Land” en Universal Studios

Aunque ya Universal Orlando Resort tenía una atracción dedicada a los simpáticos personajes amarillos amantes de las bananas, el 11 de agosto de este año, estrenó “Minion Land”, toda una zona temática. Además de la ya existente y popular atracción “Despicable Me Minion Mayhem”, se estrenó otra, “llumination’s Villain-Con Minion Blast”, una experiencia interactiva de videojuego, para tratar de convertirse en los mejores villanos, al apuntar a las pantallas digitales, y ganar puntos. Así sabrá si puede ser parte del equipo de “Vicious 6″, el grupo de súper villanos de la película “Minions: The Rise of Gru”. La nueva área incluye la repostería “Bake my Day”, y el Minions Café y los personajes de Minions, como Gru, Margo, Edith y Agnes, además de Rosita, Gunter y Johnny de la película “Sing”, con los que podrá tomarse fotos.

Universal Orlando Resort también hizo noticia casi a finales de año, con el anuncio de los dos nuevos hoteles, el Universal Stella Nova Resort y el Universal Terra Luna Resort, cada uno de 750 habitaciones, ya en construcción, y que estrenarán en el 2025, adyacente a su nuevo parque Universal Epic Universe. Inspirados en el espacio, estos hoteles ya aceptan reservaciones, y ofrecerán beneficios como transporte gratis a todos los parques de Universal. Como el resto de los hoteles de la empresa, son operados por la cadena Loews, y pertenecerá a los de tarifas económicas, ya que los precios empezarán en $134 por habitación, por noche.

Walt Disney World

Espectáculo nocturno “Luminous The Symphony of Us". (Matt Stroshane)

En 2023 hubo varios cambios y estrenos en Disney, pero sin duda, otra vez, Epcot vuelve a coronarse como el parque donde más se nota la evolución y transformación del imperio Disney en Orlando, aunque será solo por ahora porque vienen grandes cambios para los demás. Ya parece otro parque y las novedades han gustado mucho, atrayendo cada vez más público, que antes lo veía como un parque muy pasivo. Entre los festivales cada vez más extendidos, las nuevas atracciones y los restaurantes y espectáculos, se afianzó con fuerza en un lugar predominante entre los favoritos.

Dentro de lo más destacado está el estreno, el 5 de diciembre, de “Luminous The Symphony of Us”, hasta ahora anunciado como el espectáculo nocturno permanente de Epcot, luego de varios que se han presentado en los últimos años. También estrenó Journey of Water, inspirado en Moana, que aunque complace especialmente a los pequeños visitantes, por ser un recorrido por sendero de árboles, con predominancia de chorros de agua y mensajes de conservación, dejó a otros esperando más. Y es que esta no es una atracción, sino una experiencia especialmente atractiva para los niños, que también podrán, junto a su familia, retratarse con Moana. En Epcot también se develó la estatua, “Walt the Dreamer”, de Walt Disney, reflejando su lado reflexivo de sus últimos años de vida y el optimismo que sentía por el futuro.

Vistazo a la nueva montaña rusa "TRON Lightcycle / Run" en Walt Disney World Resort. (Keishla M. Carbó Otero)

Otras novedades en Disney incluyeron el mega estreno de “Tron Lightcycle/Run”, una atracción muy bien lograda, que hay que poner en la lista de imperdibles durante su visita. Ubicada en el área de Tomorrowland, cerca de Space Mountain, es la montaña rusa más rápida de todos los parques de Disney, y abrió el 4 de abril. Está inspirada en las películas “Tron” y “Tron Legacy”, estrenadas en 1982 y 2010, respectivamente.

Fue el gran estreno de Magic Kingdom, donde además regresó el popular “Happily Ever After”, el espectáculo nocturno con fuegos artificiales y proyecciones sobre el Castillo de Cinderella, que provoca aplausos y suspiros noche tras noche en ese parque.