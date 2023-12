La cita es anual y ya es tradicional para los que visitan durante la temporada navideña Universal Studios y Islands of Adventure, de Universal Orlando Resort. Allí se mezclan la nostalgia, las caritas alegres de los niños, el colorido festivo de la temporada, y los personajes más emblemáticos que todos quieren ver cuando visitan esos parques. Así son las Universal Holidays, que este año se celebrarán hasta el 31 de diciembre.

Una de las características que más gustan de estas fiestas navideñas, es que están incluidas en el precio de admisión de los parques y se presentan todos los días.

Hay mucho que ver, y todas las atracciones están abiertas durante la temporada, en la que también hay horarios extendidos. Si va por primera vez tras la búsqueda de actividades de Navidad, encontrará numerosas opciones.

Imperdible es el vistazo al gruñón verde, el Grinch, que, aunque parece siempre enojado y dispuesto a robarse la Navidad, cae rendido ante el verdadero espíritu de la temporada y muestra “su lado amable”, en el musical “Grinchmas Who-liday Spectacular”. Esta versión en vivo del clásico navideño del Dr. Seuss, “How the Grinch Stole Christmas”, se ofrece en el parque Islands of Adventure, en un espacio bajo techo con aire acondicionado.

Otro evento muy popular y que no pasa de moda, es el famoso Universal’s Holiday Parade con Macy’s, el desfile que tiene globos auténticos de Macy’s, personajes de Universal, como los siempre consentidos Shrek y Fiona, los Minions y hasta el clásico Gato con Botas. El colorido, la intensidad y la gran fiesta que se forma en las principales calles de Universal Studio, con bailarines callejeros y docenas de carrozas, hace de este desfile uno de los favoritos de grandes y chicos, de principio a fin. Con su gran final, en el que Santa Claus en su trineo enciende el gran árbol navideño, deja a todos complacidos y alegres. Aunque se ofrece diariamente al ponerse el sol, es importante verificar el programa del día, pues el horario puede variar.

El espectáculo de luces, proyecciones y fuegos artificiales, “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle” en The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade. (Gregorio Mayí)

Además, es obligatorio el vistazo a Diagon Alley y Hogsmeade, en The Wizarding World of Harry Potter, para sentirse trasladado a las villas inglesas de las historias del mago inglés más famoso. Con sus fachadas adornadas con miles de lucecitas, el tren Hogwarts Express (en el que puede montarse si tiene boletos de parque a parque), la “butterbeer” caliente, y los diferentes espectáculos musicales, este recorrido le brindará una experiencia para recordar.

Para cerrar con broche de oro, quedará impresionado con el espectáculo de luces, proyecciones y fuegos artificiales, “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle” en The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade.

Para completar su visita, no puede irse sin pasar por la tienda tributo navideña, “Universal Tribute Store and Post”, este año distinta y más grande que la de años anteriores, con temática de oficina de correos y tres salones inspirados en Hogsmeade Owl Post, Who-ville Post Office y Earl’s Garage Delivery Hub. Tiene mercancía variada, como ropa de Navidad en Hogwarts, peluche interactivo de búho nevado, mochilas del Grinch y artículos de Earl the Squirrel. Una de las ventajas es que muchos artículos pueden conseguirse en línea, con oportunidad para comprarlos, aunque no visite los parques, o para los que no desean llevar exceso de peso en su maleta. www.Shop.UniversalOrlando.com.

Si va este año, y se pregunta qué otras cosas no deben perderse en Universal Orlando Resort, puede pasear por Minion Land, en Universal Studios, justo al pasar la entrada principal, estrenado en agosto de este año, con nuevas atracciones, tiendas y comida temáticas. También VelociCoaster que, aunque estrenó en el 2021, sigue siendo una de las atracciones más comentadas y temidas, por todos los amantes de las montañas rusas intensas. Por supuesto, The Wizarding of Harry Potter, que es una de sus grandes atracciones.

Planifique bien su día, ya que los parques estarán llenos para estas fechas y si tiene presupuesto, compre Express Pass, con precio variado durante el día de visita, pero con el que minimiza las filas y podría disfrutar de casi todas las atracciones.

Durante el mes y hasta el 31 de diciembre, también hay comida temática en varios de los restaurantes y cafeterías de los parques y actividades especiales en los hoteles del resort, así como eventos para despedir el año.