Así será el mundo de Harry Potter en el nuevo parque de Universal Epic

Universal Orlando Resort ofreció esta semana todos los detalles de lo que será la tercera de las tierras temáticas de Harry Potter, “The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic”, que estará en su nuevo parque de Universal Epic Universe.

Esta vez, los fans de Harry Potter se encontrarán inmersos en el París de las películas Fantastic Beasts de Warner Bros. Pictures y el Ministerio de Magia británico, de la serie de películas de Harry Potter. El nuevo mundo incluirá experiencias que van desde entretenimiento hasta cenas y tiendas descritas como extravagantes en el anuncio de Universal Orlando.

Con este anuncio, Universal Orlando completó el adelanto de cómo serán los cinco mundos temáticos que componen al nuevo parque de Orlando, que aunque no tiene fecha de estreno, se sabe que abrirá en el 2025.

Entrada del Universal Epic Universe, que estará ubicado a solo millas de los otros parques de Universal Orlando Resort y abrirá en el 2025.

Tras la apertura de The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade en Islands of Adventure, el primer mundo temático de Harry Potter en el 2010, y luego The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley, en Universal Studios en 2014, han sido millones de viajeros de todas partes del mundo que han acudido a los parques de Universal en Orlando, para sentirse parte de la historia que parece sacada de los libros y las películas del mago inglés.

La visita se iniciará en un parque de Muggles en París a donde llegarán al Place Cachée de los 1920, un distrito comercial oculto y bullicioso en el París mágico, bordeado de edificios de estilo Haussmann, tiendas, cafés al aire libre y cúpulas parisinas históricas que se elevan en la distancia. Aquí se lanzarán hechizos deslumbrantes usando varitas interactivas, habrá encuentros con animales fantásticos en un circo ambulante y, por primera vez en The Wizarding World of Harry Potter, se viajará a través de países y en el tiempo hasta Londres de los 1990 usando el Métro-Floo para una emocionante aventura ambientada en el icónico Ministerio británico de Magia.

Fotografía cedida por Universal Orlando Public Relations de un render de lo que sería el parque Universal Orlando 'The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic', la tercera entrega dedicada al universo del mago Harry Potter que albergará este complejo de parques temáticos ubicados en el centro de Florida (EEUU). EFE/ Universal Orlando Public Relations/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO (Universal Orlando Public Relations)

Dentro las atracciones se destacan Harry Potter and the Battle at the Ministry, de la que se adelantó que será una atracción única en su tipo. Ahí es que estará el Métro-Floo, un modo único de transporte mágico inspirado en la icónica Floo Network de las películas, para viajar desde París mágico hasta el Ministerio británico de Magia para el tan esperado juicio de la infame Dolores Umbridge.

Al pasar por el gran atrio del Ministerio, pasarán por otros departamentos antes de abordar ascensores mágicos omnidireccionales para ver cómo se lleva a cabo el juicio, hasta que Umbridge intenta escapar. Luego, los visitantes se unirán a Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger y un elfo doméstico llamado Higgledy en una emocionante persecución que los impulsará hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados por todo el Ministerio mientras intentan capturar a Umbridge, a la vez que tratan de esquivar los ataques de los mortífagos y criaturas arrasadoras. ¡Esta atracción promete mucha acción!

Universal Epic Universe (Suministrada)

En la nueva tierra temática, los visitantes podrán usar sus varitas interactivas para crear experiencias mágicas y lanzar hechizos, además de interactuar con animales fantásticos como Nifflers, Bowtruckles y un Demiguise. Estas se venderán en Cosme Acajor Baguettes Magique donde habrá una selección de varitas empaquetadas en exclusivas cajas de tres lados, cada una con una lista de lugares en todo el mundo mágico donde los visitantes pueden practicar el lanzamiento de hechizos. En ese mundo de Harry Potter también se encontrarán con otros residentes, como estudiantes de hechicería de Hogwarts y otros que deambulan queriendo saber más de personajes sospechosos.

The Ministry of Magic también contará con Le Cirque Arcanus, la primera experiencia teatral en vivo de The Wizarding World of Harry Potter, con artistas en vivo y trapecistas, marionetas y efectos especiales.

Allí tampoco faltará la comida temática ni las tiendas, como Café L’Air De La Sirène, una cafetería francesa; Le Gobelet Noir, un misterioso albergue abandonado por el tiempo, donde se reúnen brujas y magos oscuros de todo el mundo para escapar de las miradas indiscretas del Ministerio de París y disfrutar de una comida abundante, el Bar Moonshine, y el Bièraubeurre Cart, para las infaltables Butterbeer. Habrá dulcería y la Tour En Floo, la tienda de regalos en el Métro-Floo.