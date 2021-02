Este año no hubo el tradicional desfile en Disney de los ganadores del Super Bowl LV, pero Tom Brady y Rob Gronkowski, de los campeones Tampa Bay Buccaneers, se encargaron de darle el “toque de magia” a la celebración de la victoria. Al terminar el juego el domingo por la noche, en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, ambos anunciaron que “irán a Disney World”, la frase que ya es tradicional en el comercial televisivo de Disney y el Super Bowl.

Ese comercial se realiza desde el 1987, cuando el mariscal de campo de los New York Giants, Phil Simms, apareció por primera vez en el lugar después de la victoria de su equipo en el Super Bowl. Varios de los jugadores del equipo ganador van al día siguiente ya sea a Walt Disney World, en Orlando, o a Disneyland, en California, dependiendo de dónde se haya celebrado el juego.

Rob Gronkowski, de los Buccaneers de Tampa, juega con su sobrino Jayce Gronkowski en la atracción Star Wars: Rise of the Resistance en Disney’s Hollywood Studios en Walt Disney World Resort. (Kent Phillips)

Disney anunció que están preparando la visita de Brady, que fue seleccionado como el Jugador Más Valioso del juego, en lo que será su cuarta visita y hace a Brady el jugador que más veces ha ido en la historia. Se espera que sea en los próximos meses, pero Gronkowski ya los visitó ayer lunes, en un día que fue emotivo para él, porque dijo que era un sueño hecho realidad. “Ganar el Super Bowl y visitar Walt Disney World es un honor y algo que finalmente pasó”, dijo el jugador.

Rob Gronkowski, a la derecha, y su novia Camille Kostek, disfrutaron del Big Thunder Mountain Railroad en Magic Kingdom Park en Walt Disney World. (Matt Stroshane)

Gronkowski y sus acompañantes disfrutaron entre otras atracciones de “Rise of the Resistance”, en Star Wars Galaxy’s Edge en el parque de Hollywood Studios. “Wow, si eres fan de Star Wars, esta es la atracción que tienes que ver”, dijo también, mientras se encontraba cara a cara con los impresionantes Storm Troopers y otros personajes como Kylo Ren al recorrer la atracción, donde hizo hasta un duelo con “lightsabers”. “Rise of the Resistance” estrenó el 5 de diciembre de 2019 y es considerada la atracción más popular de Hollywood Studios y para muchos, es la mejor de todo Walt Disney World.

Además compartió tras bastidores con Mickey y Minnie, en Magic Kingdom, con el Castillo de Cenicienta de fondo. En esta ocasión fue la primera vez en que Disney incluyó imágenes del castillo iluminado con los colores de los Tampa Bay Buccaneers y luego en azul, como un reconocimiento a los héroes del cuidado de la salud de la nación por su gran lucha en contra de la pandemia del coronavirus.