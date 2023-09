Para Daniel, un joven de Wisconsin, estar en Orlando era una cita obligada a la que acude siempre. Para Jessie, una viuda procedente de Nueva York, era la oportunidad de sonreir, ante los malos momentos que ha vivido recientemente y que incluyen haber perdido a su esposo, y una condición de salud que la mantiene en silla de ruedas. Ambos, junto a otros miles de fans de Disney, estuvieron en Orlando este pasado fin de semana, como parte del evento Destination D23, que se celebró en el Hotel Contemporáneo de Walt Disney World Resort.

Para ellos la reunión de fans resulta la única oportunidad para ver de cerca en un escenario, a los principales ejecutivos de Disney, quienes como un asunto de reciprocidad por su lealtad, los enteran de primera mano, de las novedades que vendrán a los parques alrededor del mundo y qué productos nuevos llegarán de inmediato o en el futuro.

Disney anunció que el personaje Moana llegará a World Nature el 1 de octubre de 2023, un espacio que abrirá en Epcot. (Disney) (Mariah Wild)

Tras una presentación de Michael James Scott, el genio del musical de Broadway, “Aladdin”, llegó el esperado Josh D’Amaro, presidente de Disney Parks, Experiences and Products, quien subió al escenario agradeciendo la presencia de sus miles de fans. D’Amaro indicó que cada uno tiene un recuerdo o personaje favorito en Disney, pero que a todos los une el amor por la creatividad mostrada a través de su historia, de la que ya se están festejando, este año, sus 100 años. Así, dio inicio a la tan esperada serie de anuncios.

Epcot está de protagonista

El parque de Walt Disney World, que ha tenido lo que se conoce como la mayor renovación en la historia de los parques de Disney, tendrá completado su área de World Celebration, en diciembre de este año. Además, una de las noticias más esperadas, se confirmó. El Journey of Water: Inspired by Moana, estrenará el 16 de octubre. Allí, Moana estará en un área dedicada a ella, para saludar a los visitantes. Ya el recorrido, que enfatiza, el uso apropiado del agua, como recurso valioso, está abierto para empleados de Disney y sus amigos y familiares, y a fines de septiembre, para quienes tienen pases anuales.

Los huéspedes de Walt Disney World Resort que visiten EPCOT podrán viajar próximamente a una aventura completamente nueva con Journey of Water, Inspired by Moana. (Disney) (Amy Smith)

También anunciaron que el nuevo espectáculo nocturno de Epcot, será el “Luminous: The Symphony of Us”, con música y fuegos artificiales, y debutará el 5 de diciembre. Otra novedad en el parque, es que se reinventará la atracción de Test Track, que siempre ha sido una favorita y que Figment, el famoso dinosaurio violeta, estará desde mañana saludando a los visitantes en el Imagination Pavilion.

Durante el evento de fin de semana, se anunció que el vecindario World Celebration en EPCOT comenzará a recibir visitantes en diciembre de 2023. (Disney) (Disney)

En Magic Kingdom

La atracción de Haunted Mansion recibirá a The Hatbox Ghost, a fines de noviembre de este año.

En esa parque además, habrá un nuevo “lounge” inspirado en “Pirates of the Caribbean”, y se siguen preparando el debut de Tiana’s Bayou Adventure, que abrirá a fines de 2024. También para el próximo año en el Country Bear Jamboree, habrá nuevas canciones.

Ese parque tendrá una gran expansión del que dijeron que los “imagineers” o creativos de Disney están trabajando para desarrollar lo que sería Beyond Big Thunder Mountain, un área con restaurantes, atracciones y tiendas, tan grande como Star Wars: Galaxy’s Edge o Pandora: The World of Avatar.

En Destination D23 2023, se anunció que The Hatbox Ghost llegará a la atracción Haunted Mansion en Magic Kingdom Park a fines de noviembre de 2023. (Disney) (Disney)

Animal Kingdom dio la sorpresa

Para este parque se anunció un nuevo espectáculo inspirado en “Zootopia”, en el teatro del Árbol de la Vida. Aunque fue recibida con entusiasmo, la gran sorpresa la ofrecieron unas imágenes artísticas, en la que hablaron de que podrían tener una nueva zona que resalte una región que podría estar entre Centro y Sur América, inspirada en “Encanto”, en el área usada para Dinoland, que está en renovación. Eso no se confirmó, porque además también dijeron que podría ser una zona con la temática de Indiana Jones.

Se supo que Disney está creando un nuevo espectáculo basado en la película “Zootopia” para el teatro Tree of Life en el parque temático Disney’s Animal Kingdom en Florida. (Disney) (Disney)

Al igual que para los parques de Orlando, en el evento se revelaron otras novedades para otros alrededor del mundo. Estas incluyeron la renovación del Fantasy Springs, en el Tokyo Disneyland Resort, el avance de la construcción del Disney Adventure, su séptimo barco y el primero dedicado a navegar desde Singapur y que el nuevo destino isleño, construyéndose en las Bahamas, será Disney Lookout Cay at Lighthouse Point. Además, que Asha, de la nueva película de Disney, “Wish” estará en Epcot, Disneyland Resort y Disneyland Paris.

Los Imagineers, junto con los equipos de Chevrolet, están retrocediendo en la historia en busca de inspiración en el World of Motion original y llevando ese espíritu de optimismo a la próxima versión de la atracción Test Track, en Epcot. (Disney) (Disney)

La reunión de fans empezó el viernes de la semana pasada, un día dedicado, principalmente, a las compras de mercancía por parte de los visitantes, y a la exhibición que celebra la historia de los audio “animatronics”. En el 2024, celebrarán el “D23: The Ultimate Disney Fan Event”, del 8 al 11 de agosto en Disneyland Resort y en el Anaheim Convention Center, en California.