Por primera vez, un barco de Disney Cruise Line (DCL) ofrecerá a sus pasajeros todo el sabor latino, unido a tradiciones que han traspasado fronteras. Cuando debute en el 2024, el Disney Treasure hará un guiño a nuestra cultura, inspirado en la famosa película “Coco”, de Disney y Pixar y traerá al mar hasta la celebración del Día de los Muertos.

En un adelanto a la prensa, en un evento virtual, la empresa de cruceros reveló nuevos detalles del esperado barco, un gemelo del Disney Wish, estrenado en el 2022. En la presentación se conocieron elementos que lo destacarán no solo de su gemelo, sino de otros barcos de la flota.

Lo primero es que su temática girará en torno a la aventura, inspirada en el amor de Walt Disney por la exploración. De proa a popa, los pasajeros descubrirán la manera de contar historias, muy al estilo Disney, que hace estos barcos diferentes, pero en este caso, a través de nuevas zonas temáticas y entretenimiento en vivo, inspirados en la película “Coco”, en “Aladdin” y en “Zootopia”.

Al incluir a “Coco”, se incluye por primera vez en estos barcos la música, costumbres y gastronomía latina, con papel protagónico. En la Plaza de Coco, ofrecerán una experiencia teatral de cena, con mesas rodeando el escenario central, y los artistas y elementos del show estarán alrededor del restaurante. En los viajes de siete días, los pasajeros tendrán dos noches diferentes, cenando en la Plaza de Coco.

En la primera noche, la historia de Miguel y su familia continuará donde se quedó en la pantalla, reuniéndose en la Mariachi Plaza para llevar a los invitados a un viaje colorido y musical, celebrando los recuerdos y la unión familiar. En la segunda noche, Miguel se reunirá con sus tatarabuelos, Héctor y Mamá Imelda, transportándolos a Santa Cecilia, con la ayuda de su guitarra mágica, para una celebración del Día de los Muertos. El menú será de comida mexicana tradicional, pero con un toque moderno.

Como indicaron en la presentación, es un gran homenaje a la familia, especialmente a las multigeneracionales, que tanto viajan en sus barcos. El entretenimiento es pensando no solo en niños, sino también en pasajeros de todas las edades, incluyendo los abuelos, aunque también hay múltiples actividades para quienes no viajan con niños.

“El Disney Treasure traerá nuevas historias a la vida, conjugando experiencias únicas, con entretenimiento extraordinario, gastronomía de clase mundial y nuestro servicio que hace que cada viaje sea memorable”, indicó Sharon Siskie, vicepresidenta senior y gerente general de Disney Cruise Line.

Jonathan Frontado, director de Relaciones Públicas de la empresa, explicó que este barco vendrá cargado con todas las cosas que gustan de un crucero de Disney. “Todo esto envuelto en la temática de aventura, que queremos que inspire a las familias a que se den cuenta, que el tesoro más grande que podemos conseguir son las memorias que hacemos, junto a nuestras familias, cuando estamos de vacaciones”, dijo Frontado.

Traerá mucho más

La aventura, elegancia y los personajes a que DCL tiene acostumbrados a sus pasajeros, no faltarán en el Treasure. Entre otras amenidades y atracciones, traerá Jumbeaux’s Sweets, inspirada en la popular heladería Jumbeaux Café, de “Zootopia”, con todo su color rosado y arquitectura victoriana, más de 20 gelatos artesanales y variedad de dulces.

Los aventureros se transportarán al pasado, con lugares inspirados en los parques, como primicia, llevados al mar. El lounge “Skipper Society”, será como llevar la icónica atracción de “Jungle Cruise”, de Magic Kingdom, al mar, y los pasajeros reconocerán en ese lugar, elementos de la atracción.

En el “Periscope Pub”, con diseños interiores inspirados en un submarino, encontrarán el primer lugar de uno de los barcos de Disney, inspirado en la película de 1954, “20,000 Leagues Under the Sea”, que tuvo su atracción en los parques, entre el 1971 y 1994. Entre la ventanilla misteriosa y otros elementos del pub, podrán ver eventos deportivos, mientras recuerdan al Capitán Nemo y al Nautilus.

Como en el Disney Wish, también el Treasure tendrá su más suntuosa suite, en el área de la chimenea. La “Tomorrow Tower Suite”, con acentos futurísticos, cristales y arte, en dos niveles, y casi 2,000 pies cuadrados, tendrá capacidad para ocho pasajeros, cocina y elevador privado, y evocará uno de los vecindarios del parque de Epcot. En total habrá 1,256 cabinas, con detalles de decoración de películas como Aladdin, Pocahontas, Up y Encanto.

En su “Grand Hall”, su zona central, tendrán decoración y estatuas inspiradas en “Aladdin”, y cercanos, dos cafés, con temática de Moana y Mulán. El barco traerá también un “AquaMouse”, su chorrera acuática, teatro para producciones como “The Beauty and the Beast” y “Disney Seas the Adventure”, restaurantes familiares y para adultos, su completo programa de actividades para niños, con personajes, fuegos artificiales y noche de piratas, entre otras.

El Disney Treasure será el sexto de la flota de DCL y debutará justo a tiempo para la Navidad del próximo año, teniendo su viaje inaugural el 21 de diciembre. El barco, que al igual que otros de Disney tendrá a Puerto Cañaveral como puerto base, es del mismo tamaño que el Wish, y desplazará 144,000 toneladas, con una capacidad de 4,000 pasajeros. Otros dos barcos estrenarán en el 2025.