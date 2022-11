Para muchos, la magia de Disney se siente más al arrullo de las olas mientras se navega en uno de los cinco cruceros de Disney Cruise Line. Ahora, la empresa se prepara para celebrar en grande su vigésimo quinto aniversario en el 2023, con eventos especiales, decoración temática, entretenimiento y mercancía como parte del “Silver Anniversary at Sea”, que celebrará de mayo hasta septiembre del próximo año.

La compañía inició en junio de 1998, cuando el Disney Magic se embarcó en su viaje inaugural. Ese barco todavía sigue navegando y ofreciendo una oferta completa de vacaciones en altamar, pero ya se le han unido el Disney Wonder, el Dream, el Fantasy y en junio de este año, el Disney Wish. Con este último, la empresa inició una nueva era de sus barcos, trayendo uno no solo más tecnológico, sino también más lujoso, y con la primera suite dentro de una chimenea en un crucero.

También, con el paso de los años, ha llegado su expansión a otros destinos, más allá de las clásicas rutas hacia el Caribe, y las Bahamas, donde tienen Castaway Cay, su premiada isla privada. Ahora sus cruceros viajan por Europa y Alaska.

“Invitamos a nuestros viajeros de todas las edades a que sean parte de estas fiestas especiales de aniversario, que se realizarán el próximo verano”, dijo Sharon Siskie, vicepresidenta senior y gerente general de Disney Cruise Line.

La celebración, que incluye atuendos nuevos para la capitana Minnie Mouse y para Mickey Mouse, se hará en los cinco barcos e incluirá el estreno de una nueva canción que servirá de marco para la celebración. Además, durante esas fechas, habrá nueva comida temática, postres y cócteles artesanales y se estrenará el nuevo nivel de “Pearl”, para clientes leales de la línea de cruceros que hayan alcanzado los 25 viajes con ellos. Más adelante ofrecerán más detalles.

Los viajes del “Silver Anniversary at Sea”, serán hacia Bahamas, el Caribe, Europa y Alaska, y saldrán entre el 24 de mayo al 4 de septiembre de 2023. El Disney Dream hará transatlánticos para hacer itinerarios europeos y en Puerto Cañaveral, puerto base de tradición para estos barcos, quedarán el Disney Fantasy, para viajes por el Caribe y el Wish, para viajes hacia las Bahamas y Castaway.