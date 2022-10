Cuna de culturas y leyendas, el Mar Caribe está repleto de islas con vistas icónicas: panoramas inolvidables que de por sí solos valen el precio del pasaje. He aquí 10 de entre muchos de nuestros favoritos para disfrutar durante tus próximas vacaciones a islas en nuestro mar:

Cascada Dunn ‘s River Falls, Jamaica

La quinta esencia de la catarata tropical, Dunn’ s River Falls, tiene aguas frescas que descienden de una colina por una “escalinata” natural de 600 pies de largo. Rodeada de vegetación tropical, termina en una playa arenosa. Los visitantes se unen de las manos y forman cadenas para ascender juntos -esa vista me recordó la obra de Matisse “El baile”. Se recomienda llevar traje de baño y zapatos de suela de goma. Aunque hay guías locales que saben la mejor manera de ascender, resbalones y caídas son frecuentes, pero el agua es fresca y forma piletas donde se puede descansar un rato. Los guías ofrecen sacar fotos y es importante proteger tu teléfono y cámaras en una bolsa impermeable durante el ascenso. La cascada es tan bella que se ha utilizado en la filmación de varias películas de Hollywood incluyendo “Cocktail” con Tom Cruise y el filme de James Bond, “Live And Let Die”. Información: Visit Jamaica | Island Culture, Things to Do, Hotels & More.

Parque Chankanaab, Cozumel

Una reserva ecológica, laguna y parque con acceso a bucear en el arrecife de Chankanaab, tiene múltiples atracciones, incluyendo arcoíris de peces tropicales, estatuas sumergidas de Cristo, la Virgen María y el dios Maya Chac-Mool visibles en aguas cristalinas. Chankanaab significa “pequeño mar” en la lengua de los mayas, y es una referencia a la laguna del parque, alimentada por una corriente marina que la transforma en un acuario natural con unos 60 tipos de criaturas marinas. Otras atracciones incluyen jardines botánicos con 350 clases de plantas tropicales de más de 20 naciones; la Zona Maya, una reproducción de una antigua villa maya que permite a los viajeros aprender sobre sus métodos de agricultura y construcción y aventuras acuáticas incluyendo Snuba, Sea Trek y Dolphin Discovery -esta última ofrece oportunidades de nadar con delfines y lobos marinos. Chankanaab tiene duchas, lockers y compañías de buceo. Informes: Visit México | en | Quintana Roo | Cozumel (visitmexico.com).

Los dos picos gemelos, Les Pitons, se alzan a alturas de más de 2,500 pies uno de ellos, y el otro a más de 2,400 pies, en la costa sudoeste de St. Lucia. (Suministrada)

Les Pitons, St. Lucia

Una de las islas más bellas del Caribe, St. Lucia es famosa por sus playas, vegetación tropical y particularmente por Les Pitons, una de las vistas más espectaculares de la región. Les Pitons son dos picos gemelos que se alzan a alturas de más de 2,500 pies uno de ellos, y el otro a más de 2,400 pies, ambos junto al mar en la costa sudoeste de St. Lucia. Se ofrecen excursiones por bote que incluyen oportunidad de nadar y bucear, y si va en crucero, muchos de los barcos se pasean junto a la costa para que sus pasajeros disfruten y saquen fotos de la vista. Información: www.stlucia.org

La imponente vista desde El Morro, en el Viejo San Juan, siempre atrae a los visitantes. (Alejandro Granadillo)

El Morro, San Juan, Puerto Rico

No hay que ir lejos para disfrutar de una de las más imponentes vistas del Caribe pues está aquí mismo, en nuestra isla. Una fortaleza de seis niveles en el Viejo San Juan, El Morro ha servido de centinela, cuidando la entrada al Puerto de San Juan desde el siglo XVI -se comenzó a construir en el 1540 y se terminó 250 años después. Sus paredes, algunas de hasta 140 pies de altura y de hasta 15 pies de espesor, su galería de cañones, y sus garitas son una vista imponente, particularmente desde un barco o crucero, al entrar o salir de San Juan. Información: Puerto Rico Travel Guide | Visitor Information | Discover Puerto Rico.

The Baths (Los Baños), en Virgen Gorda, cuenta con gigantescas rocas de granito, que se cree son el resultado de actividad volcánica prehistórica. (Suministrada)

Los Baños, Virgen Gorda, Islas Vírgenes Británicas

“The Baths,” (Los Baños), a veces llamados “un Stonehenge natural junto al mar”, cuenta con gigantescas rocas de granito, que se cree son el resultado de actividad volcánica prehistórica. Las rocas forman lagunitas y grutas lindas para nadar; el agua es preciosa en tonos turquesa y las arenas son blanquísimas –el efecto total es idílico. Informes: www.bvitourism.com

Arquitectura holandesa tropical, Willemstad, Curazao

Edificios holandeses tropicales en tonos de helados y con techos de tejas rojas bordean el canal en la entrada del puerto natural de Willemstad, Schottegat, y el centro histórico de la ciudad -Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO- cuenta con bellos ejemplos arquitectónicos de este estilo. La ciudad tiene dos secciones: Punda (con mucha arquitectura antigua holandesa tropical) y Otra Banda (más contemporánea). Un puente peatonal de pontones, Queen Emma Pontoon Bridge, conecta a ambas partes de la ciudad. Visitas obligadas incluyen el Fuerte Amsterdam, con el Palacio de los Gobernadores y una iglesia holandesa del Siglo XVIII. Informes: www.curacao.com.

Stingray City, Gran Caimán

En Stingray City (la Ciudad de las Rayas) en aguas de poca profundidad, relativamente hablando, los visitantes pueden nadar y bucear con dóciles mantarrayas que están en total libertad de ir y venir cuando quieren. Las rayas con frecuencia acarician las piernas de los visitantes al pasar, como si fueran gatitos y comen de las manos de la gente. Informes: Cayman Islands Official Tourism Website | Welcome to the Cayman Islands (visitcaymanislands.com).

Harrison’s Cave, Barbados

Una caverna imponente en el corazón de Barbados cuenta con tranvías que descienden a unos 120 pies bajo la superficie de la tierra. Los tranvías van de una a otra galería subterránea iluminada y llena de estalactitas y estalagmitas en tonos de blanco y amarillo, formando columnas en varios lugares. Ríos subterráneos, cascadas y lagos verdes añaden belleza al sitio que también cuenta con la “Gran Galería”, una “catedral” de 100 pies de altura y 150 pies de ancho con miles de estalactitas y dos niveles -con el nivel inferior a 120 pies bajo la superficie. Otra vista increíble es La Rotonda, con dos cascadas vertiendo sus aguas en un lago. Informes: www.visitbarbados.org.

Palm Beach, Aruba. (Suministrada)

Palm Beach, Aruba

Aruba cuenta con muchas bellas playas, pero posiblemente la más espectacular es Palm Beach, una playa que siempre aparece en listas de “Las mejores playas del Caribe”. Una cinta de arenas blancas como el azúcar y aguas verde-azules, es idílica y sede de muchos de los mejores hoteles de la isla. Informes: Aruba | La isla más feliz del Caribe para tus vacaciones.

Ardastra Gardens, Zoo & Conservation Center, Nassau

Este pequeño zoológico es hogar de unas 300 especies de animales incluyendo monos de Madagascar y jaguares, pero su atracción principal es un regimiento de flamencos amaestrados que marchan con su bello plumaje tan icónico de los trópicos durante varios espectáculos diarios. Informes: www.bahamas.com