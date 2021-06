Por fin volverá a iluminarse el cielo nocturno con los brillantes colores de los fuegos artificiales alrededor de Disney. Hoy esos parques anunciaron el regreso de los espectáculos pirotécnicos que causan desde lágrimas de emoción hasta asombro y alegría en los visitantes. Estos se reanudarán a partir de 1 de julio en Magic Kingdom y en Epcot, ambos de Walt Disney World en Orlando, y en Disneyland, de California, el 4 de julio.

En Magic Kingdom volverá el popular “Happily Ever After”, un espectáculo de luces, proyecciones y fuegos artificiales sobre el Castillo de Cenicienta, y en Epcot estará “Epcot Forever”, que sustituyó de manera temporera a “Iluminations: Reflections on Earth”, cuando terminó en septiembre de 2019. Todavía no se ha anunciado la fecha del nuevo espectáculo permanente del parque, HarmonioUS, que es parte de la renovación de Epcot y el espectáculo más grande creado para los parques de Disney.

Lo espectacular de las presentaciones que hace Disney para cerrar el día en sus parques, junto a la incertidumbre por la pandemia, hizo que muchos viajeros pospusieran su visita hasta que no fueran reanudados. Estos “shows” pirotécnicos no se habían vuelto a presentar desde marzo de 2020, debido al cierre por la emergencia de salud y habían sido cancelados desde la reapertura en julio del mismo año, ya que son de las actividades que no permitían el distanciamiento social, porque hay aglomeración de visitantes.

Disney dijo en su blog oficial que en sus parques se están recuperando gradualmente más experiencias. Los fuegos artificiales han sido una tradición en Disney desde 1957, y de acuerdo al blog, Walt Disney los llamó el perfecto “beso de buenas noches” al final de un día mágico.

La reanudación de esta actividad nocturna quiere decir que la gran celebración del Día de la Independencia va a contar con los fuegos artificiales, unos temáticos, coloridos y patrióticos, que incluso muchas veces son transmitidos en vivo.

En Walt Disney World se han flexibilizado bastante las medidas tomadas por el COVID-19, incluyendo el que a partir de hoy, el uso de mascarillas es opcional, para las personas vacunadas. Aunque no se exigirá prueba de vacunas ni a visitantes ni a empleados, quienes no tienen sus vacunas deberán usar mascarillas en espacios cerrados, y todos deberán llevarla en los medios de transporte de la empresa, incluida las góndolas (Skyliner) y el monorriel.

Ahora solo se espera el anuncio de que eliminarán la capacidad limitada, y esto quiere decir quitar el sistema de reservaciones impuestas luego de la reapertura, algo que también ha trastocado los planes de viajes de miles de personas, que no han podido visitar los parques aunque tengan boleto de admisión.

Aunque se anticipa que la buena noticia llegue muy pronto, Disney no ha dicho cuándo tendrá nuevamente sus puertas abiertas al estilo pre pandemia, para todos los que deseen visitarlos.