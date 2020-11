Walt Disney World es conocido como “el lugar donde los sueños se hacen realidad”, y una vez más mostraron la razón de esa fama. Ellos convirtieron en princesa de Disney a una niña latina, que antes de recibir la magia de Disney, ya era una princesa guerrera, pues ha estado en tratamiento para combatir la leucemia.

María, con solo seis años, reside junto a su familia en Phoenix, Arizona, y su idioma es el español, así que en Disney decidieron no solo cumplirle su sueño, sino que fuera en el idioma principal de su hogar. Con eso en mente y tomando en consideración que la realización del sueño sería remoto, la princesa honoraria María recibió la visita virtual de la Princesa Belle de “Beauty and the Beast” y pudo ver cómo su sueño se hizo realidad.

El video es toda una emotiva joya viendo primero como María fue sorprendida al abrir un armario y ver su traje de princesa de Belle. Luego su alegría traspasa la pantalla mientras veía a la “verdadera” Belle, enviándole un mensaje en español. “Una princesa tiene un corazón bondadoso, hace sonreír a todos a su alrededor y es tan hermosa en su interior como en su exterior. Puedes ver María, has sido una princesa todo este tiempo”, le dijo Belle en un mensaje personalizado enviado en video.

PUBLICIDAD

La niña se mostró impresionada al ver y escuchar a Belle hablando en español y le preguntó a Brenda, su madre, si había visto que Belle era como ella.

“A ella le encantó el video y pensamos que fue realmente hermoso. Sus palabras, todo lo que dijeron, fue exactamente como es María”, dijo su madre. Pero las sorpresas no terminaron ahí para María, quien dijo que sabe que “todas las niñas quieren nacer princesas”. Ella tuvo regalos y un paseo en carruaje y su rostro iluminado y feliz, transmite lo que sintió en ese momento, emociones que fueron capturadas en el video suministrado por Disney.

Disney ha colaborado con Make-A-Wish por 40 años haciendo realidad los sueños de niños en todo el mundo, que tienen enfermedades críticas. Antes de la pandemia, uno de cada dos deseos otorgados en Estados Unidos era un deseo de Disney y ahora, la empresa se las ingenió para cumplir este, de una manera virtual.

“Así como las historias de Disney se comparten en docenas de idiomas en todo el mundo, Make-A-Wish concede deseos para niños de todos los orígenes”, dijo Richard K. Davis, presidente y director ejecutivo de Make-A-Wish America. “Este deseo es el ejemplo perfecto de cómo nos esforzamos por conceder deseos creativamente que también resuenan cultural y auténticamente con los niños ‘wish’ y sus familias”.