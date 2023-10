Las atracciones de la Florida Central, que atraen millones de personas de todo el mundo a la región, continúan multiplicándose, especialmente en los parques temáticos.

SeaWorld Orlando anunció que en primavera de 2024 llegará “Penguin Trek”, su octava montaña rusa.

Descrita por la empresa como la que ofrecerá la mejor experiencia de lanzamiento familiar en una montaña rusa, “Penguin Trek” tendrá un exclusivo vehículo estilo moto de nieve que llevará a los viajeros a una misión de investigación de pingüinos, en un viaje emocionante por la Antártida.

La montaña rusa, construida por Bolliger & Mabillard y con estatura mínima requerida de 42 pulgadas, tendrá dos lanzamientos, giros y vueltos, alcanzando una velocidad máxima de 43 mph, en unos rieles de 3,020 pies de largo, que estarán tanto en el exterior como en interior. Según indicaron, el final será lo verdaderamente extraordinario, porque a tono con la temática, se llegará a una colonia de pingüinos, pero esta no será simulada. Esta será el hábitat real que tienen en SeaWorld, donde tienen toda una sección en la que se ven los pingüinos en Antartica: Empire of the Penguin.

Con esto, “Penguin Trek” se une a las montañas rusas de SeaWorld que están entre las atracciones más populares de la Florida. Este año abrieron “Pipeline: The Surf Coaster”, la primera en el mundo con temática de surf, donde se va de pie, en un vehículo que simula una tabla de surfing, además de “Ice Breaker” y “Mako”, entre otras.

Busch Gardens también estará de estreno

Lo que promete Busch Gardens, el parque de la Bahía de Tampa, para la primavera de 2024, es pura emoción, según su reciente anuncio. Estrenarán la montaña rusa “Phoenix Rising”, la décima montaña rusa del parque, que estará en la zona de Pantopia.

La montaña rusa, que es del tipo familiar, elevará a los visitantes sobre la llanura del Serengeti, en un viaje exploratorio por Pantopia. Durante el recorrido sentirán la ráfaga del viento y la emoción del vuelo en esta montaña rusa suspendida que permite que vehículos de la atracción y los pasajeros se balanceen de lado a lado, muy por encima de la llanura del Serengeti.

Entre las novedades, se destaca que “Phoenix Rising” será la primera montaña rusa que contará con audio a bordo, con una banda sonora única, mientras da giros, vueltas y sorpresas para las familias que vayan juntas.

También fabricada por Bolliger & Mabillard, “Phoenix Rising”, que requiere estatura mínima de 42 pulgadas, alcanza una velocidad de hasta 44 millas por hora a lo largo de un recorrido de 1,831 pies.

SeaWorld y Busch Gardens pertenecen a la misma empresa de SeaWorld Entertainment, y son uno de los primeros en anunciar estrenos de grandes atracciones para el 2024. Se espera que los otros parques temáticos de la región anuncien también novedades para el próximo año.