Resultados de una encuesta reciente presentada por SeaWorld, indican que los americanos podrían estar necesitando gritar, y aseguran que sus expertos ya lo sabían. “Nuestras actividades de terror podrían provocar más gritos que nunca”, dijeron en ese parque, justo al iniciar sus “Howl-O-Scream”, que se celebran en noches selectas, hasta el 31 de octubre.

Estas fiestas de terror, para las que se requiere boleto separado, son relativamente nuevas en este parque de Orlando, donde celebran su tercer año, en un evento exclusivo creado para este parque. Pero el nombre puede resultarle familiar porque es similar al de Busch Gardens, de Tampa, parque que pertenece a la misma empresa de SeaWorld Parks and Entertainment.

Siendo un evento tan nuevo en Orlando, la propuesta de terror de SeaWorld, sorprende. Tienen monstruos a granel, que espantan justo desde la entrada especial que se ha habilitado para la ocasión. Allí criaturas extrañas se deslizan de sorpresa, como si salieran directo desde los árboles que tanto abundan en el parque. Ellos están por doquier, y logran lo esperado: desde que se sienta que está en un vertedero de criaturas mutantes, hasta en una zona de habitantes atractivos que en realidad engañan, porque representan una maldición que une a las víctimas con vínculos y sangre.

PUBLICIDAD

En SeaWorld sus creadores implementaron una buena estrategia usando gran parte del parque para el evento, así que podrá recorrerlo mientras también pasa de casa en casa. Son cinco en total, tres de ellas nuevas.

/

En “Laboratorios D3ler1um666″ los huéspedes se adentran en una aventura debajo del mar, mientras la oscuridad hace casi imposible ver unos pasos más allá de uno. ¡Es fácil perderse en esas profundidades del mar! En “Beneath The Ice-The Meltdown”, tratará de escapar como nunca lo ha hecho, pero una vez esté libre, no sabrá por dónde huir. “Dead Vine: Nawlin’s Nightmare” recrea un paisaje de Luisiana, macabro y repleto de cocodrilos mientras invanden el escondite de Hex y su ira y su brujería. A esas, que son las nuevas casas del terror, se unen otras presentadas en los dos años previos, pero renovadas, como “Captain’s Revenge: Drowned in Darkness” y “Blood Beckoning”.

Eso sí, no subestime las zonas de terror, especialmente la que está muy cerca de Mako, una de las montañas rusas favoritas en el parque. Allí abra bien los ojos para tratar de ver “algo”, porque la oscuridad, el humo y los árboles son los ingredientes perfectos para tremendo susto. Mako junto a las montañas rusas Manta y Ice Breaker se mantienen abiertas, brindando oportunidad de disfrutarlas con menos filas.

Hay cuatro nuevas zonas de terror, de un total de siete, además de cinco sirenas que perpetúan su imperio, uno de los momentos en que está más presentan que nunca el tema marino del parque, que a la vez es el elemento principal de esta celebración.

PUBLICIDAD

Para destacar está la “Carn-EVIL Pier”, que le lleva de la diversión al miedo, entre monstruos, ladrones y payasos dementes. Está muy cerca de la nueva montaña rusa Pipeline: The SurfRider que contribuye al elemento de terror, pero en este caso, para quien tiene miedo a las alturas. Esa nueva e intensa atracción, de noche, se ve impactante.

El entretenimiento de terror se completa con espectáculos como “Siren’s Song”, con la historia de icónicas sirenas o el de Jack el Destripador, “Monster Stomp”, bares y cocteles especiales, y por supuesto, comida temática con un menú creativo y de muy buen sabor. Entre otras cosas, incluye “Vampire Burger,” “Bloody Rids” y “The Ofrenda”.

Este evento para adultos no ha eliminado a Spooktacular, que inicia el 16 de este mes. Esta es la celebración de Halloween tradicional para la familia con niños pequeños y está incluida en el precio de admisión. Celebrada durante los fines de semana, en ella los pequeños pueden ir disfrazados y disfrutar de recoger dulces en distintas estaciones del parque y de actividades, creadas especialmente para ellos.

Los boletos de Howl-O-Scream empiezan desde $48.99 y hay disponibles pases ilimitados. Se ofrecen los viernes y sábados de septiembre, y de jueves a domingo, en octubre.