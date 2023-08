Las festividades en Orlando no son cosa de juego, se toman bien en serio y la ciudad se jacta de ser de las primeras en Estados Unidos, donde empiezan las celebraciones importantes. Por eso, mientras algunos apenas anuncian sus eventos otoñales, en Orlando están a punto de empezar las celebraciones de Halloween.

Si es uno de los millones de fanáticos que visitarán la ciudad para disfrutar de esta festividad en algunos de los parques temáticos, le presentamos un resumen para que prepare su viaje.

Magic Kingdom empieza el 11 de agosto

Los que prefieren celebrar al estilo Disney, en un evento familiar, encuentran en Magic Kingdom, el evento ideal. Este parque de Walt Disney World ofrece una celebración bien adelantada, y muy mágica, la fiesta, “Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party”, desde el 11 de agosto al 1 de noviembre.

La fiesta temática, en la que se cierra el parque solo para los asistentes, empieza a las 7:00 p.m. y dura hasta la medianoche. Si se pregunta si vale la pena pagar por ese boleto adicional, sepa que las actividades que se hacen allí son exclusivas, incluyendo desfile, oportunidad de fotos con personajes, comida y bebida especial para la fiesta, shows y el poder hacer “trick or treat” recibiendo dulces gratis. También un espectacular show “Disney’s Not-So-Spooky”, con fuegos artificiales temáticos. Además, si tiene tiempo, puede disfrutar de la mayoría de las atracciones, que permanecen abiertas.

PUBLICIDAD

Tome en cuenta que son fechas selectas y requiere boleto adicional, (entre $109-$199, adultos, y $99- $189, niños, más impuestos, dependiendo de la fecha). Es tan popular que ya el calendario muestra algunas fechas completamente vendidas. Se permiten disfraces, siguiendo las guías de Disney.

The Last of Us, Stranger Things 4 y The Exorcist en Universal Studios

Una de las atracciones de los Halloween Horror Nights es la del exorcista. (Suministrada)

Las Halloween Horror Nighst (HHN) de Universal Studios, famosas en todo Estados Unidos por ser las más elaboradas, al nivel de producciones cinematográficas, empiezan el 1 de septiembre y se extienden hasta el 4 de noviembre.

Sin embargo, si se da una vuelta por el parque en estos días, desde ya puede ver alguna decoración y cómo ya se va transformando en un parque del terror. En las calles ya se preparan las cinco zonas de miedo, las mismas que hacen que uno piense que puede salir un monstruo de cada esquina. Este año hay grandes novedades, que incluyen cinco casas nuevas, como “The Exorcist: Believer,” inspirada en la nueva película de Universal Pictures de Blumhouse y Morgan Creek Entertainment, que transporta a los visitantes a un mercado callejero en Haití; “Chucky: Ultimate Kill Count” y “Universal Monsters: Unmasked”. Además, llegan las de The Last of Us y Stranger Things 4, entre otras de las 10 casas embrujadas.

Por su intensidad, estas HHN son recomendadas para mayores de 13 años, pero la entrada para niños, como usual, es a discreción de los padres. Boletos empiezan en $79.99, dependiendo de la fecha. No se permiten disfraces.

PUBLICIDAD

En Busch Gardens, el terror empieza en septiembre

Las Howl-O-Scream, considerado el evento más terrorífico de la Bahía de Tampa, se celebran en el parque Busch Gardens. Empiezan desde el 8 de septiembre hasta el 31 de octubre, también en noches selectas. El evento incluye casas de terror nuevas y dos nuevas zonas de miedo, con temas como D.H. Baggum’s Circus of Fear, Big Ed’s Demolition Derby, y los Sin City Zombies, además de que tendrán el regreso de favoritos como Stranglewood Estate. Las Howl-O-Scream empiezan a las 7:00 p.m., pero las puertas abren a las 5:00 p.m. La mayoría de las atracciones permanecen abiertas. Este evento es intenso, recomendado para audiencias maduras y no se permiten disfraces.

Regresan las Howl-O-Scream a SeaWorld de Orlando

En Seaworld hay casas, zonas de terror y entretenimiento en vivo. (Suministrada)

Por tercer año consecutivo, regresa este evento de Halloween a SeaWorld, uno que igualmente requiere boleto separado. Al igual que su parque hermano, Busch Gardens, (de la misma empresa), empieza el 8 de septiembre y dura hasta el 31 de octubre, ofreciéndose solo en ciertas noches.

SeaWorld sigue haciendo su acostumbrado evento familiar, incluido en el precio de admisión, durante algunos fines de semana, pero ha tenido buen éxito con este nocturno, donde hay casas, zonas de terror y entretenimiento en vivo.

Si va, aproveche, y suba a la nueva montaña rusa Pipeline, que estará abierta en las noches, junto a otras de sus famosas atracciones. Tanto Busch Gardens como SeaWorld ofrecen usualmente los boletos más económicos para este tipo de eventos.

Incluida en el precio de admisión y familiar

Así es el Brick-or-Treat, una “fiesta de monstruos” para celebrar en Legoland. (Suministrada)

Así es el Brick-or-Treat, una “fiesta de monstruos” para celebrar Halloween, que ofrece Legoland, los sábados y domingos, del 16 de septiembre al 29 de octubre. En esas fiestas hay personajes de Lego, espectáculos temáticos en vivo, se obsequian dulces y se permite ir disfrazado. No se preocupe, que los monstruos no asustarán, sino que divertirán a los niños pequeños, que son la población a quien va dirigida este parque.