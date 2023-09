Gritos por doquier, sierras mecánicas cuyo sonido asusta hasta el más valiente, la oscuridad del humo y la noche que se hacen cómplices para la poca visibilidad. Todos esos elementos, que pueden ser sinónimos de una película de terror, cobran vida durante 44 noches en Universal Orlando Resort. Allí se están celebrando las Halloween Horror Nights, y este año, que duran hasta el 4 de noviembre, están más intensas que nunca.

Un recorrido durante la primera noche, el 1 de septiembre, no dejó dudas. Para estas HHN32, el equipo creativo de ese complejo de entretenimiento no escatimó en traer los nombres más populares del género de terror. El apoyo fue instantáneo, lo que se confirmó con los aplausos durante la presentación a la prensa, y al ver los rostros emocionados de los miles de fans que esa primera noche abarrotaron el parque, logrando el primero de sus múltiples “sold outs” para el evento.

Si va este año debe saber:

El primer tip lo da el nombre del evento: “HHN32, “Never Go Alone”. Si va solo no tendrá con quién apoyarse cuando le dé miedo.

La figura central de este año es el Dr. Oddfellow, el infame maestro de ceremonias de las crónicas de Jack el Payaso. En torno a él giran las cinco nuevas zonas de terror distribuidas por todo Universal Studios. Tendrá obligatoriamente que pasar por alguna o varias de ellas y toparse con algunos de los rituales y elementos extraños de Dr. Oddfellow, y varios monstruos, no hay escapatoria.

Hay 10 casas embrujadas, cinco de ellas originales creadas por Universal y otras de temas de películas o videojuegos. De estas últimas, una resultó la gran favorita: “The Last of Us”, basada en uno de los juegos de PlayStation más populares de la historia. Allí, entre momentos de acción y escenas impactantes, quienes entren irán a un viaje brutal narrado con la voz de los actores originales, en un mundo dominado por un virus que convierte a los humanos en los infectados. Durante una breve presentación en el evento de apertura, Neil Druckmann, desarrollador del juego, destacó la colaboración con el equipo creativo de Universal para hacer que los visitantes sintieran que hacían un viaje real a Pittsburg, “si eres un fan del juego, vas a estar dentro del mismo”, dijo complacido.

Otra de las casas nuevas este año es “The Exorcist: Believer”, con la que sucede algo curioso. Está basada en la película de Universal Pictures y Morgan Creek Entertainment, que estrenará en octubre, así que no hay grandes referencias de lo nuevo para los visitantes. Pero el reconocimiento del nombre solo, tiene tanta fuerza, como los elementos demoníacos, como una muñeca de tres ojos, el mercado haitiano y el intento de salvar a unas niñas, que sí, efectivamente, asustan.

Este año volvió “Stranger Things”, pero con una casa inspirada en la cuarta temporada de la popular serie de Netflix. Definitivamente, los fans que han visto la serie, son quienes más gozarán esta espectacular casa de terror porque reconocerán a Once, sus amigos y las criaturas del otro mundo como los impresionantes demogorgons, demobats y el mismo Vecna dentro de su guarida sangrienta.

La finalidad de los visitantes es ver todas las casas de terror, pero dependerá de sus preferencias, escoger cuáles no se quiere perder, porque todas valen la pena. Excelentes también estuvieron la del eterno “Chucky: Ultimate Kill Count”, con docenas de muñecos, y “Dueling Dragons”, con el mismo nombre de la atracción de Islands of Adventure que ya no existe. Apela a la nostalgia, al Mago Merlyn y tiene un final diferente para cada visitante, dependiendo el camino que escoja (la primera vez que puede hacerse). También “Universal Monsters: Unmasked”, donde verá el Fantasma de la Ópera y el Jorobado de Notre Dame y “Yeti: Campground Kills”, donde hay toda una familia de yetis, en un escenario bien recreado como si estuviera al exterior en un campamento.

Aunque todas tienen temática diferente, encontrará en casi todas, varios elementos comunes, la oscuridad, el humo y las enormes criaturas que abundan. Así que cuidado con distraerse mirando solo hacia un lado, ¡podría encontrarse una aterradora sorpresa!

A tomar en cuenta

Aunque puede sonar reiterativo año tras año, hay que decirlo. Estas HHN32 contarán con lleno total, así que no se arriesgue a ir sin tener boletos adelantados.

Con las filas extensas, de más de una hora para cada casa, si tiene presupuesto, compre el Express Pass. Es la única manera de lograr ver las casas que más le interesen, aunque no es garantía de verlas todas.

Llegue bien temprano, antes de la hora de apertura (6:30 p.m.), con su agenda de lo que quiere ver. Utilizará tiempo para ver la mercancía temática y comprar comida y bebidas en los kioscos, para los que tendrá que hacer fila.

Las HHN32 empezaron el 1 de septiembre y se celebrarán por 48 noches selectas. Para calendario y precios acceda a https://www.universalorlando.com/hhn/en/us.