Acostumbrado a romper con el molde de lo tradicional, cuando Thomas Ward decidió emprender otro negocio de comida en Orlando, Florida, tenía claro dos cosas. Sería de pizza, pero no quería vender una pizza cualquiera. Tenía que ser un concepto diferente y así nació Pigzza.

El nuevo restaurante del empresario puertorriqueño abrió el 18 de abril. Con un nombre bien ganado en el difícil panorama culinario de Orlando, Ward también es el estratega y propietario detrás del exitoso concepto de Pig Floyd’s Urban Barbakoa, un BBQ con sabores internacionales, que abrió en el 2014. Este ha sido merecedor de varios reconocimientos, entre ellos “Best BBQ” en Orlando, por la crítica y lectores de medios como Orlando Sentinel.

Por eso, el anuncio de la apertura de Pigzza creó gran expectativa. Pero, aunque es un logro grande, él recuerda que el camino no ha sido simple y mucho menos fácil.

“Empezamos la negociación de este contrato en septiembre de 2020 y firmamos el arrendamiento en diciembre de ese año. Fueron años de construcción, permisos y desarrollo de todo el concepto”, explicó. El local, está en el Distrito Mills 50 de Orlando, muy cerca de Pig Floyd’s, un distrito trendy de comercios, restaurantes y residentes eclécticos.

Su pasión no es la cocina

Aunque el empresario destaca que contrario a muchos dueños de restaurantes su pasión no es cocinar, sino la parte estratégica y establecer el concepto de negocios. A Thomas se le ve continuamente involucrado en Pig Floyd’s cuando se visita a cualquier hora, y ahora lo está en Pigzza.

Letrero que anuncia el negocio Pigzza, en Orlando. (gregorio mayí)

“La clave de mis negocios es la atención, estar al frente, escuchar los comentarios de los clientes y compartir con ellos. Esa es la mejor manera de saber lo que les gusta, lo que funciona o no. También, sin ninguna duda, a través de las redes sociales”, indicó.

Ward, nacido y criado en Puerto Rico y cuya familia ha estado en el negocio de supermercados y distribución de alimentos, se mudó a Orlando en el 2001 y, tras graduarse de Rollins College, regresó a Puerto Rico. Pero se estableció permanente en Orlando en el 2013, empezando con un food truck.

¿Por qué pizzas?

Reconociendo que a todo el mundo le gusta la pizza, y que es algo que se puede repetir semana tras semana, decidió que ese sería su próximo negocio. “En los restaurantes es importante la frecuencia del cliente que es el que trae el flujo de dinero. Además, no tener unos gastos gigantes en los alimentos, pero que sean de buena calidad”, explicó Ward, quien dijo que las carnes están carísimas, pero lograron crear un menú balanceado, con calidad y buenos costos.

Algunos de los platos que se sirven en la pizzería Pigzza, en Orlando. (Suministrada)

“Quisimos traer un poco de ese estilo y sabor novedoso que nos caracteriza en Pig Floyd’s, y de ahí nace Pigzza, que refleja lo que somos como restaurantes y lo que proyectamos a futuro”, indicó el empresario de 39 años, que contó con otros inversionistas.

Ward pasó meses desarrollando no solo el concepto, sino afinando las recetas. “Quería algo no tradicional, involucrando carnes de mis negocios de BBQ, y las salsas, y de ahí surgieron opciones novedosas como la pizza con brisket o pollo BBQ Además hay aperitivos y platos fuertes con esa fusión. “No es lo normal de un negocio italiano, por eso digo que somos Italianish”.

Después de probar múltiples opciones, junto con su equipo de trabajo, logró su receta perfecta, una pizza diferente, con masa madre. “Es como si tuviéramos que darle comida todos los días, a través del tiempo el producto mejora y se le va dando más sabor a la masa. No es lo usual en las pizzerías porque es más difícil, pero ya me siento como todo un químico porque aprendí muchísimo. Debes tener los ingredientes exactos, como el aceite, la harina, la sal y el agua, no puede haber desbalance”, explicó.

Ward dijo que también buscaron productos de alta calidad que no tengan ácido fólico porque eso ayuda mucho la digestión de la masa. “Es una masa bien diferente de lo normal, con sabor distinto e individual, que toma de tres a seis horas para estar lista. Estamos acostumbrados a saber preparar comida que requiere tiempo porque cocinamos carnes que toman de 12 a 14 horas, en Pig Floyd’s”.

Ensalada Caesar con pollo. (gregorio mayí)

Pigzza tiene un local moderno, con espacio interior y exterior y contrario a su primer negocio, este es uno “full service” con comida servida en mesa y una barra completa donde hay cocteles artesanales y extensa carta de vinos.

Ward, que estrenará pronto el segundo Pig Floyd’s y una heladería, recomienda a todo empresario que quiera establecer su negocio en Orlando, que lo haga. “Me ofrezco a orientarlo. Hay que entender que este mercado es diferente, en Puerto Rico es más barato, aquí es un poco más caro. Pero lo más importante es tener tenacidad y el deseo de querer mejorarse. Mucha gente quiere venir, se mudan y se devuelven rápido porque se frustran”, indicó Ward. “Mi éxito no ha sido de la noche a la mañana. Me tomó 10 años, pero lo pude lograr”.