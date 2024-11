En los parques de Orlando adelantan la Navidad

Esto no es novedad. Año tras año lo hemos visto, aunque tenemos que aceptar que cada vez más temprano. Pero no tiene nada negativo adelantar esta época, pues tiene hasta un significado psicológico el que querer que llegue ya una de las temporadas más bellas del año, que simboliza unión familiar, alegría, revisión de logros y planificación de las próximas metas. Ya son muchos los que tienen listos sus planes de viaje para Orlando, Florida, o quieren saber qué encontrarán cuando lo visiten, precisamente para vivir la magia y fantasía de la época, dejando atrás un año que sin ninguna duda ha sido intenso, entre las Elecciones, crisis económicas y desastres naturales.

Disney está ready

Tampoco se pierda la visita a Epcot, donde el tradicional Epcot Festival of the Holidays, del 29 de noviembre al 30 de diciembre, con cuentos navideños alrededor de los pabellones de los países, el Candelight Processional, donde artistas invitados, como Gloria Estefan, narran la historia de la Navidad, y estaciones de comida típica de países alrededor del mundo.

En Hollywood Studios, volvieron las Jollywood Nights , del 9 de noviembre al 21 de diciembre, donde habrá entre otras cosas, toda una “Fiesta en la Calle”, con música latina en vivo y comida típica de nuestros países, además de música de jazz, personajes con atuendos navideños y variedad de espectáculos. Aunque las Jollywood requieren boleto separado (empezando en $159 por persona, más impuestos), y son en noches selectas, en su visita regular puede disfrutar de varias actividades como el Sunset Seasons Greetings, mirando la transformación del Hollywood Tower Hotel en un hotel de juguete. En Animal Kingdom, entre las novedades estará Santa Claus del 12 de noviembre al 24 de diciembre, en Restaurantosaurus.

El Castillo de Hogwarts, el Grinchmas y el Desfile de Navidad con Macy’s en Universal

Del 22 de noviembre al 31 de diciembre, Universal Studios y Island of Adventure celebran la Navidad con sus historias, mundos y personajes más famosos. Este año el Castillo de Hogwarts se iluminará para el espectáculo de proyecciones “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, pero los dos mundos temáticos de Harry Potter, estarán decorados de Navidad.