Este año no está la tradicional muchedumbre ni extensas filas con miles de personas en ambiente de fiesta, probando los sabores del mundo y degustando sus bebidas favoritas. Una visita a Epcot, donde se está celebrando el Taste of EPCOT International Food & Wine Festival, es un perfecto ejemplo de cómo la pandemia ha trastocado la vida diaria, la dinámica de vacaciones y el ambiente de los parques de Walt Disney World, en Orlando.

Allí están celebrando el festival desde el 15 de julio, cuando el parque reabrió luego de casi tres meses cerrados por el COVID-19, pero se las ingeniaron para hacer una versión modificada, muy bien trabajada, pero a tono con los tiempos que vivimos.

De izquierda a derecha: pastel de zanahoria recién horneado y glaseado de queso crema, rollo de langosta de Nueva Inglaterra y hervido de mariscos del sur, junto con una selección de cervezas en el Epcot International Food & Wine Festival. (Steven Diaz)

En medio de la pandemia del coronavirus, en este festival de Disney, que este año celebra discretamente su 25 Aniversario, no faltan los buenos sabores, la creatividad de sus chefs y la simpatía y amabilidad de los famosos “cast members” de Disney, que hacen sentir al visitante bienvenido desde que se llega al estacionamiento.

Protocolo

Al pasar las medidas de seguridad, que incluyen la toma de temperatura y los detectores de metales, donde ahora permiten mantener carteras y mochilas cargadas (en vez de ponerlas en la bandeja como es usualmente), los visitantes se encuentran con las señales de que la extensa renovación que se había anunciado para Epcot continúa, aunque los detalles sobre este proyecto se han limitado. Hay paneles en diferentes lugares, cambios en la entrada a las diferentes áreas y ya se instalaron las torres que enmarcarán la fuente de entrada.

PUBLICIDAD

Cuatro variedades de platos de macarrones con queso están disponibles en uno de los más de 20 mercados globales del Taste of Epcot International Food & Wine Festival. (Steven Diaz)

En el World Showcase (el área de los pabellones), se divisan los mercados gastronómicos, que este año incluirán más de 20, y entre los que están los siempre populares de México, China, Brasil, Estados Unidos, Francia, Hawai y Desserts & Champagne, todos ellos ya abiertos. Otros, como el de Los Alpes, tienen un letrero que indica que abrirán a partir de otoño.

Variedad

Como latino al fin, el chef Daniel Contreras, colombiano y Sous Chefs de Festivales, dice que la comida de Brasil hay que probarla, especialmente el Pao de Queijo (pan de queso). Allí también hay el Pork Belly pero indicó que entre sus favoritos en el festival de este año, está una de las novedades, el “Seafood Fisherman’s Pie”, una cazuela de mariscos con tope de papas y queso gratinado. Otros para no perderse son las cuatro variedades de macarrones con queso, y el New England Lobster Roll (que regresa) y el Southern Seafood Boil, en el mercado de Hops & Barley del Pabellón de Estados Unidos. Justo al frente en el America Gardens Theatre se presentan los JaMMitors o el Mariachi Cobre, sustituyendo los tradicionales conciertos de Eat to the Beat, que no pudieron realizarse este año.

Chef Daniel Contreras Sous Chef de Festivales de Epcot. (Gregorio Mayí)

Como todos los años hay mercancía exclusiva del festival, a la venta desde septiembre, que incluye la colección de carteras de Donnie and Burke, con elementos gastronómicos y Mickey y Minnie, así como variedad de artículos conmemorativos.

Aunque en esta fecha todavía hay mercados cerrados, la experiencia de visita al parque es placentera por muchas razones que se suman a las opciones gastronómicas. No hay filas, especialmente los días de semana ni para la comida, ni en las tiendas y ni siquiera en las atracciones. Soarin, una de las más populares, tenía el martes pasado una espera de 10 minutos, algo impensable en ninguna temporada que se visitara el parque. Aunque no hay fotografías con personajes directamente, sí estos se aparecen varias veces durante el día, como Winnie the Pooh, y la Reina Elsa y la Princesa Anna de Frozen, que recorren el parque en una carroza.

PUBLICIDAD

Entre las opciones que hay en este festival de Epcot está el mercado dedicado a Hawai. (Gregorio Mayí)

Además este festival por única vez combina algunos elementos del Festival de Jardines y Flores, tan esperado en primavera y que estaba apenas iniciándose al momento del cierre obligado por la pandemia. Tienen mercancía alusiva a ese festival con buen descuento, y hay varios topiarios alrededor del parque que siempre son parada obligada para una foto. En el pabellón de Francia puede verse el de Remy.

Los fines de semana el flujo de visitantes es mayor, pero en ningún caso compara con un día regular en ninguna temporada. Aunque esto es un motivo para celebrar para muchos visitantes, por las ventajas que representa, el otro lado de la moneda es que los parques han visto mermada dramáticamente su asistencia, una mayormente compuesta ahora por turismo local, que no es el que más consume comida ni mercancía en las tiendas, un segmento importante de ganancias.

Las langostas son uno de los platillos más populares este año en el festival de Epcot. (Gregorio Mayí)

Si se está preguntando cuál es el mayor inconveniente para visitar los parques en tiempo de pandemia, la respuesta es indudable: las mascarillas. Para cuidar su salud esta son requeridas, pero son agobiantes en el intenso calor y humedad de Orlando, lo que se espera pueda atenuarse en los meses venideros de otoño.

Para visitar los parques de Disney se requiere además del boleto de entrada, una reservación, porque la capacidad sigue estando limitada. Para hacerla, acceda a https://disneyworld.disney.go.com/experience-updates/park-reservations/.