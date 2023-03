¡Y de pronto se hizo la magia y el parque de Epcot, en Orlando, Florida, se llenó de millones de flores! El inicio el 1 de marzo del Festival Internacional de Jardines y Flores, en ese parque de Disney, adelanta la primavera, recrea las pupilas y nos hace volver a preguntarnos, cómo casi de la noche a la mañana, se plantan allí tantas flores, de colores tan brillantes y perfectos que parecen de fantasía. Este año con topiarios de personajes de la película “Encanto”, y con el regreso de la merenguera Melina León, entre otros artistas, en concierto, el festival sigue causando asombro entre sus primeros miles de visitantes de la primera semana.

Las flores y topiarios los verá tan pronto entre al parque, específicamente a Mirabel, Isabela, Luisa y Antonio, que debutan con detalles inspirados en cada uno de sus personajes de la ya famosa película. Isabela se muestra creando hermosas flores entre sus manos y Mirabel tiene una mariposa iluminada, un momento fotográfico que ya está siendo muy popular en Instagram. Ellos son el primer punto ideal de docenas que encontrará para fotografiar, y tener su selfie. Estos momentos abundarán a través del parque, en donde encontrará a Woody, Goofy, al clásico Bambi, a Mickey, Minnie y Goofy, un dragón en el pabellón de Japón y a la Princesa Tiana, con su nuevo topiario en el American Adventure, con su vestido de gala y luciérnagas iluminadas. Aunque muchos de los clásicos se repiten de otros años, algunos han cambiado de lugar y la mayoría tiene elementos innovadores como en el pabellón de Francia. Los topiarios de Lumiere y Din-Don regresan, pero con velas encendidas por Lumiere y un reloj en marcha para Din-Don.

PUBLICIDAD

La Princesa Tiana con su vestido de gala y luciérnagas iluminadas. (Gregorio Mayí/Especial)

El proceso creativo de estas maravillas florales está a cargo de horticultores expertos, entre otros empleados. Los preparativos tardan casi un año, desde el diseño, hasta la creación de modelos 3D y el resultado final, según dijo la empresa en su blog oficial.

Aunque en este parque de Walt Disney World abundan las flores todo el año, para este festival agregaron más de 200,000 plantas a sus jardines, incluyendo 60,000 para los diseños florales del World Celebration.

Pero como acostumbrado, esto no es lo único que verá en el conocido “Flower and Garden Festival”, porque hay comida estilo tapas, apelando a elementos frescos y saludables a través de “Outdoor Kitchen” o “Cocinas al Aire Libre”, que están alrededor del parque, y que este año son 15. Por ejemplo, en la Isla Fresca, uno de los más populares el año pasado, con comida latina, este año encontrará pinchos de camarones con salsa de mangó, y de postre, tres leches de coco. Para que conozca las bondades de la miel, en The Honey Bee-stro, encontrará waffles de pan de maíz con miel, mantequilla de miel, y miel picante.

En The Citrus Blossom, habrá camarones tempura con salsa de naranja, queso brie al horno, con mermelada de limón, arándanos macerados con limoncello y almendras Marcona especiadas y una ligera tarta de merengue de limón. Cerca de la Princesa Tiana, hay comida y bebida inspirada en Luisiana, que incluyen el Muffuletta Panini con jamón, salami, mortadela, queso provolone y suizo con ensalada de aceitunas y Bayou Cocktail, preparado con ron Bayou y ron de coco. Hay variedad de bebidas creativas con y sin alcohol, actividades para toda la familia y mercancía coleccionable representativa de Orange Bird, Blanca Nieves y Figment.

PUBLICIDAD

En The Honey Bees Tro, los niños recibirán gratis waffles con pollo. (gregorio mayí/especial)

REGRESA MELINA LEÓN

La merenguera boricua se presentará este año nuevamente en concierto, el 3 de abril, como parte de los “Garden Rock Concerts”. Estos, que se celebran en el American Garden Theatre, incluyen en otras fechas a Luis Figueroa, Piso 21 y The Pointer Sisters, entre otros.

El Flower and Garden Festival se extenderá hasta el 5 de julio, y como usual, la mayoría de las actividades y todos los conciertos están incluidos en el precio de admisión. Quienes lo visiten en más de una ocasión, podrán ver diferentes flores estacionales, unas en primavera y otras en verano, y cambios en algunos menús, también con productos de la temporada.

Para visitar los parques de Disney, todavía debe hacer reservación.