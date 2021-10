Prepárese a coordinar su viaje de manera más simple, con el toque de un botón, ya que el 19 de octubre es el debut de Disney Genie. El nuevo sistema de planificación de sus vacaciones en los parques de Walt Disney World, en Orlando, le ayudará a maximizar su tiempo y le recomendará las mejores opciones de acuerdo a sus intereses. Este servicio será gratuito, pero si quiere ir más allá y reservar sus atracciones para no tener que hacer filas, podrá usar el también nuevo Disney Genie +, que sí tiene costo.

Esto representa un gran cambio en la manera en que se vacaciona en los famosos parques, que en Orlando están justo iniciando la gran celebración de su 50 Aniversario. Hasta inicios de la pandemia, el sistema de reservaciones de atracciones era el FastPass+, con el que se reservaban las atracciones por día, y el visitante entraba a ellas en las horas asignadas. Ese sistema, que no se restableció con la reapertura de los parques, causó críticas y controversias, pero también fue aplaudido por otros. Por un lado sus críticos decían que si no sabían de él y no reservaban, cuando iban al parque tenían que hacer largas filas; por el otro, a muchos visitantes les gustaba tener su selección asegurada -al menos de sus favoritas- y sin costo.

Llega Disney Genie y Disney Genie + para pagar por atracciones sin filas. (Suministrada Suministrada)

Ahora todo eso cambiará en unos días, y el hacer menos fila, implica pago adicional.

El Disney Genie estará disponible a través del app My Disney Experience. Con él se podrá crear un itinerario personalizado para todo el día, dependiendo de las preferencias del visitante. Este se irá actualizando en la medida en que fluye la visita, por ejemplo, si el viajero hace una parada inesperada para comer o para descansar. Incluirá desde consejos de viajes hasta actividades, restaurantes y atracciones.

Disney informó en su blog oficial que el nuevo sistema tecnológico es uno de avanzada, ya que será capaz de manejar miles de opciones de itinerarios en solo segundos, lo que ahorrará tiempo al viajero.

La empresa también confirmó que al mismo tiempo estará disponible el “Lightning Lane”, en dos versiones. La primera “Disney Genie + Lightning Lane” para usarlo en más de 40 atracciones en total en los cuatro parques, le brindará entrada rápida a una hora específica. Todo por un solo pago de $15 por día por persona, adicional al boleto de entrada, lo que supondrá $60 más por una familia de cuatro personas en un día.

Quienes lo usen, tendrán que seleccionar una sola atracción y al usarla, puede solicitar otra. Esto puede comprarlo online, a través de su agente de viajes o el mismo día de visita, pero si hace esto último recuerde que podría no haber disponibilidad. Al pagarlo, puede reservar en My Disney Experience.

La segunda “Individual Lightning Lane Selection” es para pagar individualmente por algunas de las atracciones más populares, con precios “a la carta”. Puede seleccionar solo dos atracciones por día (una a la vez) y cada una tiene un costo diferente, que varía por fecha de visita. Si desea también puede comprar la opción de los $15 y así ver más atracciones durante su visita. Esta opción deberá comprarse el día de visita cuando el parque abre, o desde las 7:00 a.m. si se hospeda en un hotel de Disney.

Hay múltiples atracciones disponibles en “Genie+ Lightning Lane”, entre ellas “Pirates of the Caribbean” y “Splah Mountain”, en Magic Kingdom; “Soarin” y “Mission Space”, en Epcot; “Slinky Dog Dash” y “Tower of Terror”, en Hollywood Studios y “Na’vi River Journey” y el “Kilimanjaro Safari” en Animal Kingdom.

Las disponibles en el “Individual Lightning Lane Selection” (con costo a la carta) son solo dos por cada parque, al menos en esta etapa inicial. En Magic Kingdom, el “Seven Dwarfs Mine Train” y “Space Mountain”; en Epcot, “Frozen Ever After” y “Remy’s Ratatouille Adventure”; en Hollywood Studios, “Star Wars: Rise of the Resistance” y “Mickey & Minnie’s Runaway Railway” y en Animal Kingdom “Avatar Flight of Passage” y “Expedition Everest”.

Debe saber que este nuevo sistema no es de uso obligatorio. Tampoco significa que estará obligado a pagar por las filas de las atracciones más populares si no lo desea. El sistema regular de filas, con el tiempo de espera regular, no ha sido eliminado y el viajero puede optar por ello si lo prefiere. Pero sí recuerde que todavía se requiere reservar su visita regular a cualquier parque de Walt Disney World en Orlando. Además de su boleto, esto es obligatorio y no podrá entrar sin reservación.

Todavía el nuevo sistema suena un poco confuso y habrá que esperar su pleno funcionamiento para entenderlo mejor, pero mientras tanto, a partir del 19 de octubre, familiarícese con Disney Genie antes de su viaje.