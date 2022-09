Todos los parques y atracciones de Orlando estarán cerrados por el paso del huracán Ian en la Florida.

Walt Disney World y Universal Orlando Resort se sumaron a los anuncios de cierre de otras atracciones de la ciudad.

“Todos los parques de Universal Orlando Resort, que incluyen a Universal Studios, Islands of Adventure y Volcano Bay, estarán cerrados miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, y las Halloween Horror Nights fueron canceladas en estas fechas. También el complejo de entretenimiento de CityWalk. Esperamos reabrir el 30 de septiembre si las condiciones lo permiten”, dijo la compañía en un comunicado.

Además, indicaron que sus hoteles están completamente llenos, que se van a mantener en operaciones y que se enfocarán en el bienestar de esos huéspedes.

PUBLICIDAD

Los cuatro parques de Walt Disney World, y su acuático Typhoon Lagoon, también estarán cerrados hasta el 30 de septiembre, y la fiesta de Halloween de Mickey’s-Not-So-Scary Halloween Party, del 29 de septiembre, fue cancelada.

Los visitantes que tengan boletos ya comprados (para Disney se compran adelantado) o para las fiestas especiales de Halloween, deben comunicarse tan pronto puedan para conocer las alternativas de extensión de boleto o de reembolso. Quienes tengan boletos para múltiples días de los parques de Disney, que incluya una de las fechas de cierre por el huracán, se les extenderán por un año, hasta el 30 de septiembre de 2023.

Por otro lado, aquellos que tengan reservación en hoteles de Disney, para viajar estos días, deberán hacer check-in antes de hoy. No se cobrarán penalidades de personas que no puedan viajar, y se pide entender que algunas operaciones, comidas y otros servicios, podrían estar limitados. Los pasajeros deben revisar las políticas que aplican, ya que Disney pone en vigor estas políticas, de no penalidad, para huéspedes de hoteles que han comprado directamente a través de Walt Disney Travel Company o Disney Vacations, LLC.

Los parques de SeaWorld cerrarán en las mismas fechas y los boletos ya comprados serán extendidos hasta el 31 de diciembre de 2022.

Iguales fechas de cierre tiene Legoland Florida, que extenderá sus boletos para visitar entre el 28 de septiembre al 2 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022. Los hoteles de Legoland seguirán operando y aceptando huéspedes que tenían reservaciones para estas fechas.

El parque de Busch Gardens, en Tampa, fue el primero en anunciar cierre. También estarán cerrados varios aeropuertos, incluyendo el de Tampa y Orlando. Este último dijo que es “un cese” y no un cierre, porque permanecerán abiertos para viajes de emergencias y evacuaciones, de ser necesario.

Ian es un poderoso huracán que se espera entre por la región de Tampa y Naples, pero que podría afectar a todo el estado de la Florida.