El miedo se tornará en terror para los visitantes de las Halloween Horror Nights 2021 (HHN21), de Universal Orlando. Allí estará por primera vez el laberinto del horror de “The Haunting of Hill House”, la aclamada serie de Netflix que ha roto records de audiencia a nivel mundial.

La escalofriante historia de terror, creada, dirigida y producida por el maestro de terror Mike Flanagan (”Hush”, “Oculus” y “Gerald’s Game”) y producida por Trevor Macy a través de Intrepid Pictures, sigue a los miembros de la familia Crain. Prepárese para cuando entre a este laberinto, tener las sensaciones iguales a esta familia, perseguida por temores desde su infancia cuando vivían en la amenazante Hill House.

Ahora no solo ellos, sino los visitantes también se sentirán amenazados por esos fantasmas del pasado mientras luchan por salir del laberinto, tan similar a la oscura y misteriosa Mansión Hill.

Esta nueva casa del terror tendrá incluidas escenas icónicas de la serie de Netflix, entre ellas el impresionante Red Room (Sala Roja), que es el corazón de Hill House, y la horripilante Hall of Statues (Salón de las Estatuas), donde los poderes engañosos superan a todos los que ingresan.

Tampoco pueden faltar los personajes que saldrán desde cada esquina, como William Hill, The Tall Man, cuya imponente estatura abruma a todos los que encuentra; el Ghost in the Basement o fantasma del fótano, que se arrastra buscando su próxima víctima y The Bent-Neck Lady (la dama del cuello doblado), con su alarido tenebroso y apariencia espantosa.

El reto para los que entren, será sin duda poder escaparse del enredo que supone el laberinto, o por otro lado, poder sucumbir a las poderosas fuerzas siniestras de Hill House. Flanagan, quien dijo que ha amado este evento por mucho tiempo, y que algunos de sus recuerdos favoritos de Halloween fueron hechos en Universal Studios, gritando y riendo con sus amigos, se mostró muy emocionado de visitar la Sala Roja nuevamente.

“Es una pesadilla hecha realidad dar vida a ‘The Haunting of Hill House’ de Netflix para nuestros visitantes este año en Halloween Horror Nights”, dijo Charles Gray, director senior de espectáculos para el desarrollo creativo de entretenimiento en Universal Orlando Resort.

Las Halloween Horror Nights, que se realizan en el parque de Universal Studios, contarán este año con 10 laberintos o casas de terror y cinco zonas de miedo, que se han ido revelando poco a poco. Además de “The Haunting of Hill House”, se confirmó que también estará Beetlejuice, que fue el primer anfitrión del evento cuando debutó en 1991, así como el Payaso Jack.

Las HHN21 comienzan el viernes, 3 de septiembre y se extenderán hasta el 31 de octubre. También se celebrarán en Universal Studios Hollywood, en California, desde el 9 de septiembre.

Como todos los eventos masivos, este no se celebró en el 2020 debido a la pandemia, por lo que se anticipa que esta versión de 2021 contará con una enorme acogida. Esto último no es novedad, ya que el evento, que requiere boleto separado, en la mayoría de las ocasiones está completamente vendido con anticipación, al menos los viernes y sábados. Los boletos ya están a la venta, se sugiere comprar por adelantado. Las HHN se recomiendan para audiencia mayor de 13 años, aunque el llevar a los niños es a discreción de los padres y no está prohibido.