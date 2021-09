El ruido de sierras, las cadenas que se arrastran y los gritos de terror se volvieron a apoderar de las calles y a hacer más oscuras las noches de Universal Studios en Orlando, en donde desde el 3 de septiembre se están celebrando sus famosas y terroríficas Halloween Horror Nights (HHN). Este año, más intensas que nunca porque Universal quiso entregar a los fans del terror un evento que los deje literalmente muertos de miedo, para celebrar en grande su 30 aniversario que fue pospuesto en el 2020 debido a la pandemia.

Desde su apertura, las calles del parque reflejan que el evento ha estado completamente vendido. Pero esa historia se repite casi todas las noches en que se presentan las HHN, y así será hasta el 31 de octubre, porque esta es la fiesta de Halloween favorita, no solo de residentes de Orlando, sino de fans de todas partes de Estados Unidos.

Con diez laberintos embrujados y cinco zonas de terror, distribuídas en las principales calles del parque, para estos 30 años, Universal apeló a la nostalgia de los íconos que han hecho historia en los eventos pasados. Por eso, no podía faltar la de Beetlejuice, como protagonista, ya que este fue el primer anfitrión de las Halloween, evento originalmente llamado “Fright Nights”, cuando debutaron en 1991. Con esta se dejó claro que hay personajes que nunca pasan de moda, pues este fue uno de los mejores laberintos de este año, así que si vas, no lo pases por alto, porque estarás al vaivén del capricho del “bioexorcista”, mientras pasas por el ático embrujado de la casa de Maitland, el cementerio de modelos y la Sala Inferno de Dante, todo, como si fueras parte de la película. El laberinto en movimiento, que es una de sus primeras escenas, desatará además de miedo, vértigo, hasta de quienes no sufren de esta condición.

Como siempre, los visitantes deben hacer su lista de favoritos, porque una noche nunca es suficiente para verlo todo, por lo que se recomienda ir al menos dos veces, comprar un pase expreso o hacer un tour VIP.

Pero si tienes que escoger, y poniendo a Beetlejuice de primera, tampoco te puedes perder “The Haunting of Hill House”. Si no has visto la aterradora serie de Netflix, igualmente saldrás temblando, pero si la has visto, detectarás detalles de la misteriosa Hill House, que te hará parecer que revives el tenebroso viaje de la familia Crain. Atravesarás la Sala Roja, que es lo mismo que decir el corazón de la Mansión Hill y el Salón de las Estatuas, y sentirás que te llaman desde cualquier pasillo. Lo único que querrás es salir corriendo de allí.

Si eso no es suficiente, puedes ir a la “Halloween Horror Nights Icons: Capture”, porque allí están los íconos de las historias de las HHN, que incluyen a Jack the Clown, también símbolo original en la primera Halloween de Universal.

A estas tres casas embrujadas, se suman otras siete, entre ellas “Wichked Growth: Realm of the Pumpkin”, con “inocentes” calabazas y otros elementos tradicionales de Halloween, “Revenge of the Tooth Fairy”, donde la sangre y los dientes, son protagonistas y la “Universal Monsters: The Bride of Frankenstein”, con un vestuario de personajes que llama muchísimo la atención.

Todas tan bien trabajadas por el equipo creativo de Universal, que los olores, los ruidos y las escenas grotescas, te perseguirán en tus sueños, al menos por las siguientes noches, !garantizado!

Debido al COVID-19, los personajes dentro de las casas estaban protegidos por barreras de plexi glass que no afectaban el elemento de sorpresa y susto, y los de las calles se mantenían lo suficientemente lejos del público para mantener el distanciamiento. Pero sí hay que tener en cuenta que este popular evento es masivo y las mascarillas no son requeridas para los visitantes, por lo tanto, si te preocupa tu salud y seguridad, usa tu mascarilla, especialmente dentro de las casas embrujadas.

Este año merecen mención aparte los dos espectáculos en vivo. El Halloween Nightmare Fuel, intenso y con mucho elemente de fuego, incluye trapecistas, artistas pirotécnicos, música de rock y un grupo de sensuales bailarines que no dejarán que despeguen los ojos del escenario. Es el mejor y más completo show que hemos visto en las Halloween Horror Nights, mientras que el Marathon of Mayhem: Carnage Factory, en la laguna, destaca elementos y personajes de las historias de terror de las HHN, y logra momentos impactantes con fuentes de colores que danzan al son de la música de misterio.

Como siempre, este evento es tan intenso, que no se recomienda para menores de 12 años.

Las HHN, requieren boleto especial y se presentan en noches selectas hasta el 31 de octubre. No requieren reservación pero se sugiere comprar el boleto por adelantado; los precios empiezan desde $70.99 más impuestos.