Ya se sienten los aires navideños al menos en Orlando, Florida, donde los preparativos para esa temporada van a todo vapor y solo se espera terminar Halloween para dar paso a la alegría y celebración propias de la época. Hoy Universal Orlando Resort confirmó que regresa la popular decoración navideña y espectáculo en The Wizarding World of Harry Potter y con esto, aumenta la esperanza de que las actividades turísticas en general, en la “Ciudad Bella” de Orlando, están volviendo a la normalidad.

Para la ocasión, las calles de Hogsmeade, Diagon Alley y Londres estarán adornadas con decoración temática, guirnaldas y luces, mientras se escucha música navideña. Pero también habrá Butterbeer caliente, perfecto para cuando se enfríe la temperatura algunas noches invernales en Orlando, y se presentarán eventos especiales, como villancicos con el coro de ranas compuesto por los estudiantes de Hogwarts, y la música del grupo Celestina Warbeck y los Banshees.

Las calles de Hogsmeade, Diagon Alley y Londres estarán adornadas con decoración temática, guirnaldas y luces navideñas. (KEVIN KOLCZYZNSKI)

El punto culminante volverá a ser el espectáculo “Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, que transforma al Castillo de Hogwarts, al proyectarse los mejores momentos navideños de las historias de J.K. Rowling. Es un momento mágico que ilumina la noche y que no debe pasar por alto ningún fan de Harry Potter o amante de los shows de proyecciones. El castillo está en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, en el parque de Islands of Adventure, por lo que se debe tener boleto para ese parque para verlo, o para ambos parques, si va de visita primero a Universal Studios, donde también hay actividades especiales para celebrar.

En Universal Studios regresará este año el “Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s”, con más de 30 globos de ese famoso desfile llevados directamente a Orlando desde Nueva York. En el desfile estarán también personajes como los Minions de la película “Despicable Me”, “Shrek” y “Madagascar”, y habrá carrozas, donde en una de ellas, irá Santa Claus, quien es el encargado de encender un enorme árbol navideño todas las tardes.

La celebración navideña, que empezará el 13 de noviembre, y se extenderá por 51 noches, hasta el 2 de enero, incluirá también al gruñon The Grinch, que estará en el show en vivo “Grinchmas Who-liday Spectacular” basado en la clásica historia de Dr. Seuss, “How the Grinch Stole Christmas”. Siempre emotivo y simpático, los villancicos cantados en el espectáculo, y la temática, cómica y tierna, hacen que valga la pena verlo y que lo disfruten niños y adultos.

En Universal Studios regresará este año el “Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s”, con más de 30 globos de ese famoso desfile. (Suministrada Suministrada)

Aunque estos han sido elementos tradicionales de las festividades de la temporada en años anteriores, tuvieron una pausa en el 2020 debido a la pandemia, cuando se hizo una celebración modificada, bajo techo y con asistencia controlada.

Las actividades de Navidad están incluidas en el precio de admisión de los parques, y se ofrecen diariamente, pero el horario varía. Para visitar los parques de Universal Orlando Resort, que están funcionando a plena capacidad, no se requiere reservación.