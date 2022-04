Para algunos, las festividades de primavera son un tiempo de recogimiento; para otros, unos días para despejarse de la ajetreada cotidianidad.

Si eres de los segundos, y deseas darte una escapada de turismo interno durante estos días, te preparamos un listado con ocho cascadas y ríos que podrías visitar en estos días.

Precaución : antes de iniciar el viaje hacia algunos de estos lugares, verifica las condiciones del tiempo en la zona. Entre el jueves y el viernes, la meteoróloga Deborah Martorell pronosticó tardes “complicadas” con “lluvias generalizadas”.

De hecho, las condiciones marítimas también estarán peligrosas, con oleaje entre cinco y siete pies, y con alto riesgo de corrientes marinas en las playas del norte, este y oeste.

A continuación, 8 cuerpos de agua que quizás no conoces:

PUBLICIDAD

1. Chorro de Doña Juana, en Orocovis

Esta fascinante cascada, cerca del bosque estatal Toro Negro, está compuesta por una serie de tres caídas más pequeñas, explica Discover Puerto Rico en su página web. Además, resaltan que tiene una conveniente ubicación en la PR-149, una ruta panorámica a través de Orocovis, Ciales y Villalba.

Chorro de Doña Juana en Orocovis (Archivo)

2. Cascada Juan Diego, en Río Grande

La cascada Juan Diego queda ubicada a lo largo de la quebrada con el mismo nombre, que ubica en el Bosque Nacional El Yunque, precisamente en el kilómetro 9.6 en la PR-191.

La cascada Juan Diego en El Yunque. (José Rodríguez)

3. El Hippie y La Canoa, en Naguabo

En charco El Hippie, en Naguabo, forma parte del río Blanco. En él encontrarás cuevas, petroglifos y la cascada La Canoa, destaca Discover Puerto Rico. El organismo también apunta a que son parte del único bosque subtropical en el Sistema Forestal de los Estados Unidos.

Puedes leer más en: Charco El Hippie en Naguabo te invitará a un chapuzón

Sept/08/2021 GFR MEDIA SOMOS Naguabo - El Nuevo Día Fotoensayo de las montañas y playas de Naguabo. En esta foto: El charco “El Hippie” encontrado en las montañas de Naguabo, PR (Archivo)

4. Gozalandia, en San Sebastián

¡Este no podía faltar! Quizás, es uno de los más populares en los últimos años. Si no has ido, deberás llegar a la PR-111 en San Sebastián y luego dirigirte al sector Lechuza. Una vez allí, el área cuenta con estacionamiento privado.

El río Gozalandia, en San Sebastián. (GFR Media)

5. Salto Curet, en Maricao

Para llegar esta casaca, ubicada cerca de la PR-425, deberás realizar una pequeña caminata de entre 15 y 20 minutos río arriba. La caída mide unos 100 pies de altura.

“Algunos dicen que es una de las cascadas más mágicas de la Isla porque invita a detener la vida agitada y tomar el aire fresco… y además es un lugar apartado”, destaca la agencia encargada de la promoción turística del país.

PUBLICIDAD

Salto Curet en Maricao. (Archivo)

6. La Planta, en Arecibo

En el río Tanamá se encuentra la casaca La Plata, en Arecibo. Toma la PR-10 y doblas a la derecha cuando veas el letrero que dice “Sector La Planta”. Allí, encontrarás las ruinas de una planta hidroeléctrica con un letrero que lee 1923. Hay estacionamiento limitado al borde del río. En la zona hay dos cascadas. La segunda es la más impresionante. Para llegar a ella, deberás caminar unos cinco minutos por el río.

La Planta en Arecibo. (Archivo)

7. Río el Ataúd, en Adjuntas

Esta maravilla está ubicada en el barrio Garzas, en Adjuntas, y se alimenta del río del mismo nombre. Deberás bajar con cuidado hacia la charca. En la zona hay varias pozas y cascadas.

El ataúd en Adjuntas. (Archivo)

8. Las Tinajas, en Ceiba

Las Tinajas son varias piscinas naturales que se alimentan del río Fajardo. En la zona también se encuentra Charco Frío. Ubicado en la PR-971, deberás caminar entre 20 y 25 minutos para encontrar la primera piscina natural. Río arriba, descubrirás otras caídas donde podrás disfrutar.