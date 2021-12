JAYUYA. - Desde la llegada al estacionamiento del Proyecto Agroturístico de la Tierra Alta se comienza a sentir la emoción. Y el hormigueo en el estómago va aumentando mientras los guías colocan los arneses y los cascos a cada uno de los aventureros que se atreven a lanzarse en las tirolesas de la atracción jayuyana Ziplines of the Aerostatic Balloon.

En el 2017 se inició la construcción de los ‘ziplines’ y los inauguraron el 15 de julio de este año. (XAVIER GARCIA)

“Tenemos los ‘zipelines’ más altos en Puerto Rico, estamos sobre los 3,000 pies de altura. La vista que tenemos es extraordinaria. Es otra cosa. Vas a tener la vista del norte completo, la costa completa desde Arecibo a San Juan. Todas las montañas más altas en Puerto Rico. Las vas a tener de frente a estas alturas y la adrenalina…”, detalla Germán Hernández Miranda, uno de los guías certificados del proyecto agroturístico que administra el municipio de Jayuya.

La excursión consta de tres tiros, todos con alturas y sensaciones distintas. El primero se llama “El aperitivo”, pues además de ser el más corto, con 1,460 pies de largo, es donde se pierden los nervios iniciales. Al llegar a la segunda plataforma, que ubica cerca de donde antes estaba el globo aerostático, impresiona la vista de 360 grados, donde la fría brisa y la neblina acompañan el paisaje en el que se aprecian Los Tres Picachos, la estatua de Cristóbal Colón en Arecibo y, si la bruma lo permite, los barcos en la costa de San Juan. Desde ahí, a más de 3,000 pies de altura sobre el nivel del mar y con 2,160 pies de largo, es el segundo lanzamiento de la tirolesa que llega hasta el Monte Crespi. El último tiro del circuito tiene 1,600 pies de largo, y en este punto se debe haber perdido el miedo, por lo que el lanzamiento es de pura diversión.

“El proyecto agroturístico, que abrió para abril 2016, comenzó con el globo aerostático (que se dañó durante el azote el año pasado de la tormenta Isaías). En el 2017 se inició la construcción de los ‘ziplines’ y los inauguramos el 15 de julio de este año. Esta es solo una de las fases del proyecto agroturístico. Por eso le estamos ofreciendo al público un paquete de 99 dólares, que incluye la entrada general, la entrada al Museo del Café, un almuerzo en el restaurante La Hacienda, una bebida y la tirada de los tres ‘ziplines’, con el impuesto incluido”, explicó Giomary Oliveras Medina, directora de Tu Centro Jayuya, una oficina municipal de información y promoción turística, ubicada frente a la Casa Alcaldía, donde el visitante puede recibir información sobre las atracciones en el pueblo, así como un mapa turístico gratuito.

Los próximos planes de desarrollo para el Proyecto Agroturístico de Tierra Alta -ubicado en el barrio Mameyes, carr.144 int. carr 530 km.2.4- son la reincorporación del globo aerostático para principios del año entrante, así como una ruta de “four tracks” y la construcción de 60 cabañas de alojamiento, fase que todavía se encuentra en la etapa de permisos.

Para más información sobre precios individuales de los “ziplines” o reservaciones, puede llamar al 787-304-0813 o acceder a las redes sociales de Ziplines of the Aerostatic Balloon Puerto Rico. El lugar opera de jueves a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.