Decenas de residentes en la Isla Chiquita gozaron con la visita del proyecto Somos Puerto Rico de GFR Media, escenificada en la cancha bajo techo Juan de la Cruz a donde se juntaron para disfrutar de buena música, juegos, regalos y servicios de salud.

Además, recibieron un suculento almuerzo confeccionado por el chef Iván Clemente del Comedor de la Kennedy, quien llevó a su equipo de voluntarios para preparar los alimentos en la cocina de la Escuela Ecológica.

“Culebra es una isla maravillosa, otro país. La isla de Culebra te abraza, aunque hay muchas complicaciones para llegar. Aquí la gente es espectacular, te reciben con amor, aunque no sepan de dónde vienes”, expuso el fundador del comedor social.

Igualmente, señaló que, bajo la despampanante belleza natural, en la isla municipio hay mucha necesidad, sobre todo de inseguridad alimentaria y por eso, su interés de continuar cultivando esperanza con el proyecto Somos Puerto Rico en los distintos pueblos que visita.

“Este es el cumplimiento de un sueño. Nosotros queríamos llevar el servicio a más comunidades y decíamos que queríamos llegar a Vieques y a Culebra y el equipo de Somos ha sido el vehículo para llegar acá, aliviar un poco su situación a través de estos alimentos”, esbozó Luz Mercado, colaboradora de comedor solidario.

Así llegaron a la cancha, con la esperanza de dejar una huella positiva en las comunidades culebrenses al ofrecerles un plato de comida caliente y una serie de víveres que llevaron a sus hogares.

Mientras tanto, el actor Braulio Castillo, hijo, acudió a una entrevista en directo con la periodista Rosalina Marrero en el segmento “Café desde la plaza”.

Allí confesó su amor por la isla borincana que conoció en 1985 cuando compró su primer bote.

“Esta isla para mi significa mucho, mucho. Mi relación con Culebra empezó en para 1985 cuando compré mi primera embarcación que la tiraba en Las Croabas en Fajardo y me iba para Icacos, Palomino, hasta que un amigo me dice: ‘Vamos pa’ Culebra un día’. Y le dije: ‘Sí, olvídate, vamos pa’ Culebra”, recordó.

“Llegar aquí a Culebra es como haber vencido todo reto. Luego seguí viniendo y conociendo a Culebra y comencé a conocer sus residentes. De hecho, la mejor despedida de año que he tenido en mi vida fue en Culebra; vine con Myraida Chaves y su hija para el año 2009. Esta gente está pasá”, relató.

Asimismo, los culebrenses participaron de una serie de pruebas de salud, entre estas, tiroides, glucosa, presión arterial, control de peso e índice de masa corporal y la vacunación contra el COVID-19.

También cargaron con arbolitos cortesía del programa Crece Verde de First Bank, que regaló roble nativo, uva de playa, guayaba, acerola, guanábana, anón, parcha, tamarindo, entre otros.

De la misma forma, hubo participación de artesanos culebrenses, los cuales presentaron sus respectivos trabajos bajo la carpa de la Compañía de Turismo.

Nereida Maldonado catalogó la actividad como “muy buena”.

“Hace tiempo no hacían cositas así. Me gustó lo de los juegos, de todo lo que han hecho y yo me hice varios exámenes porque las pruebas que están haciendo aquí nunca se habían hecho”, manifestó.

Mientras que Sylvia Sánchez aprovechó para cargar con uno de los árboles frutales, mientras resaltó que “todo ha estado muy bueno”.

Una de las culebrenses identificada como María Eufemia, se apresuró en llegar para saludar personalmente a Braulio Castillo.

“Vine a verlo a él”, resaltó mientras abrazaba al artista.

“La actividad está buena, me gustó todo. Nos saca de la rutina”, acotó.

El evento de Somos Puerto Rico culminaría en la noche con la presentación de 5 Cats Steel Band y La vellonera de Tito en la placita frente al muelle.