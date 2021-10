MOCA - Puerto Rico siempre salía a relucir en la casa de Lauryne Massinga cuando era niña y vivía en Brooklyn, Nueva York. La mejor amiga de su mamá era boricua y siempre hablaba de las bellezas de la Isla. Años más tarde, su hijo visitó nuestro país como parte de su experiencia universitaria y también le dijo que nuestra tierra le iba a encantar.

Fue así como la mujer decidió buscar un terreno para desarrollar su afición por la agricultura. Buscó y buscó hasta dar con una hermosa finca en el barrio Naranjo que, de un proyecto personal, se transformó en una espectacular hospedería que combina el ecoturismo y el agroturismo, y que bautizó como Casa Massinga.

“Siempre pensé en tener una finca y cuando vi este lugar, dije ‘la encontré’. La gente me pregunta, ¿por qué te fuiste para Moca? Pues, es que este lugar es perfecto, es tan hermoso, que yo me enamoré de todo en este pueblo, pero en especial de la gente”, nos contó vía telefónica la propietaria.

Lauryne comenzó de inmediato los trabajos de agricultura, pero un evento inesperado le cambió los planes: el huracán María.

“Se perdió todo… entonces me di cuenta de que no iba a poder sacar adelante el proyecto, porque no lo podía sostener. Ahí fue que, en noviembre de 2017, comenzamos a rentar la casa a través de la plataforma Airbnb”, sostuvo.

Ciertamente, Casa Massinga enamora a primera vista, con su elegante y acogedor chalet de cuatro pisos, que cuenta con cuatro habitaciones con acondicionador de aire, nueve camas, cuatro baños, cocina, balcones, terrazas, una piscina infinity y un gazebo. Se alquila en su totalidad para albergar a 10 personas y los precios de estadía pueden variar por temporada.

La hospedería funciona con energía solar. Además, hay áreas para acampar entre las montañas, vegetación y un río, todo en un ambiente natural y privado. El administrador de la propiedad, Samuel Pérez Ríos, también se encarga de las cosechas -como la pana, papaya, guineos y plátano- que se utilizan en la preparación de los alimentos para los huéspedes, quienes, si lo desean, pueden participar de la experiencia de recoger la cosecha.

“Hemos mantenido las prácticas tradicionales de la agricultura con un acercamiento moderno. Somos completamente ecológicos, cuidamos el bosque, sembramos en armonía con la naturaleza, sin cortar árboles. Quisiera que, eventualmente, este lugar pueda servir como un ejemplo educativo y de investigación para las universidades. La idea es preservar la belleza de Puerto Rico”, agregó Massinga.

Casa Massinga ha estado cerrada al público durante la pandemia del COVID-19, pero estará disponible nuevamente para alquiler a partir de enero de 2022. Para más información puede acceder a casamassinga.com.