El turismo deportivo como punta de lanza para atraer público al municipio es la apuesta de la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, quien –con ese norte- impulsa la remodelación de instalaciones y áreas de recreación municipales.

Tras afirmar que Gurabo es frecuentado por la celebración de eventos deportivos, la alcaldesa dijo que prioriza la reparación de la infraestructura de parques y otras instalaciones. Esto, destacó, tiene un impacto en el comercio y, por ende, en las arcas municipales.

“Las facilidades se destruyeron con el huracán María, por eso que lo primero que hice fue mirar aquellos edificios que tenían importancia para seguir atrayendo personas a nuestro pueblo. Si no traemos personas al pueblo, no desarrollamos el turismo interno, y no ayudamos al pequeño y mediano comerciante que son muy importantes para que un pueblo se pueda mantener económicamente. Ellos son los que le dan vida y ayudan a que la economía de los pueblos pueda desarrollarse”, comentó la alcaldesa.

Entre los proyectos deportivos, cuyas mejoras ya fueron completadas, con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), figuran el Coliseo Municipal Fernando Hernández, el Estadio Evaristo “Varo” Roldán y el Gurabo Skate Park.

El Museo del Deporte hace un homenaje a todos los gurabeños deportistas en estatuas surrealistas. (Isabel Ferré Sadurní)

“Decidí reconstruir esas áreas primero para que no se afectara lo que es la infraestructura, que es de las más costosas. Muchos programas deportivos están llegando a Gurabo porque pudimos levantar las facilidades y me di cuenta que las finanzas comenzaron a aumentar también porque los que venían a Gurabo consumían aquí. El deporte se convirtió en una herramienta importante, no sólo en el desarrollo de los jóvenes, de la gente mayor y del esparcimiento, sino también una ayuda económica”, sostuvo la alcaldesa.

Este flujo de visitantes, según Rivera Santana, provocó –a su vez- la creación de una serie de iniciativas para hacer más atractivo el pueblo en términos turísticos, de modo que el público pueda permanecer más tiempo en Gurabo.

“Empezamos a desarrollar un proyecto relacionado a visitas (recorridos) en el área del Cerro, en el Turabo y en todo lo que comprende las áreas importantes que Gurabo tiene para ofrecer”, mencionó Rivera Santana.

El proyecto permite dar a conocer los espacios turísticos e históricos del pueblo, como la Plaza de los Próceres, el Museo del Deporte Gurabeño, la galería en la icónica Panadería Carrasquillo y las escaleras, entre otros lugares a escoger dependiendo del tiempo y los intereses de los visitantes.

La panadería Carrasquillo lleva en Gurabo desde el 1903. Es famosa por su pan que aún se hace en el horno de ladrillo original. (Isabel Ferré Sadurní)

Los recorridos son guiados por el historiador Rubén Santos y otro personal del municipio y se coordinan llamando a la Oficina de Turismo al 787-712-1100 ext. 268.

Construcciones en el casco urbano

Asimismo, el municipio impulsará tres proyectos de construcción en el casco urbano a un costo de alrededor de $14 millones en fondos del Programa “City Revitalization”.

Uno de estos, consiste en restaurar las escaleras, ubicadas en la comunidad El Cerro, un espacio icónico de Gurabo.

“Hace más de 30 años que no se rehabilitan y ahí viven familias, específicamente personas de edad avanzada. Yo quiero darle a esa identidad de nuestro pueblo una nueva cara. Estaremos haciendo mejoras de infraestructura, mejoras pluviales y mejoras de accesos”, mencionó la alcaldesa, quien además resaltó que los mosaicos realizados en las escaleras de la calle Santiago, han tenido un impacto positivo en la comunidad que estuvo marginada durante muchos años.

“Antes, el área de El Cerro la gente no podía subir por los delitos y otras cosas, pero ya eso ha dado un giro social que para mí ha sido bien importante poder darle ese cambio. En esa área se están desarrollando pequeños comercios en las mismas casas, ya se ven personas vendiendo limber, dulces y vendiendo sus cositas para sostenerse. A mí me parece eso extraordinario, pues les ayuda a tener una mejor calidad de vida”, dijo Rivera Santana, quien espera que el proyecto vaya a subasta entre 6 meses a 1 año.

Otras de las iniciativas impactarán las aceras e incluirán la remodelación de la plaza pública, confirmó la alcaldesa.

“Estos proyectos son basados en una visión donde yo le pueda ofrecer a todo el mundo llegar a Gurabo, personas con impedimentos, para que estén libres de barreras para poder llegar. Para mí eso es un aspecto bien importante porque podemos tener lo mejor del mundo, pero se lo tenemos que ofrecer a todo el mundo”, indicó.

De la misma forma, Rivera Santana da impulso al Proyecto del Lago Loíza, en el que se invertirán $3 millones en fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA).

“Es un proyecto interesantísimo porque son áreas únicas, con vistas bonitas de nuestro lago y va a estar aledaño a un nuevo parque de soccer que haremos. Se van a remodelar los gazebos, va a tener un tablado para pesca, baños, áreas de juego un poco diferentes a las normales, que sean un poco más atractivas, y unos ‘ottoman’. Que sea un área apta para personas que tengan impedimentos y niños que tengan situaciones particulares. Esa subasta debe estar saliendo (ahora) en agosto”, informó la alcaldesa.