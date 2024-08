Jóvenes se transforman en intérpretes de la naturaleza

Para Yahir Javier Rivera Vargas, de 18 años, el recorrido, de unas dos horas y media, es enriquecedor porque les permite aprender sobre la cultura y el patrimonio de su poblado. “Hasta que no entré a este programa, yo no conocía prácticamente nada del lugar donde resido”, comentó el joven.

“Esto me ha enseñado a salir de cuatro paredes y enriquecerme de esta naturaleza que, no simplemente es un río, sino que puedes instruirte sobre las aves y la fauna y cosas que no sabíamos”, dijo, por su parte, Orlando Barceló Vargas, de 19 años.