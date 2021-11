¡Río Grande de Loíza!... Alárgate en mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos, para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió al sendero.

Julia de Burgos

El Río Grande de Loíza inspiró uno de los emblemáticos poemas de Julia de Burgos y justo a sus orillas, se le rinde homenaje a la poetisa en un espacio abierto que invita a repasar la genialidad de esta escritora puertorriqueña.

Aunque el parque recreativo, ubicado en el casco urbano, existe desde 1980, fue apenas hace dos años que se reinauguró con un nuevo concepto y diseño, a cargo del arquitecto loiceño Nelson Rivera Rodríguez.

Somos Loíza (El Nuevo Día)

“Lo que propuse fue un proyecto nuevo, una propuesta más poética, porque entendía que lo que había no era funcional y estéticamente tampoco funcionaba. El diseño arquitectónico está basado en el espacio defendible, un concepto que se desarrolló en Estados Unidos en los años 70. Significa que espacios se autodefienden, no poniendo cámaras ni guardias, sino colocando las estructuras de manera que las mismas personas lo vigilan al pasar. Los quioscos ahora están pegados a la calle en forma diagonal. Cuando uno viene en carro ve completamente el quiosco y no hay lugar donde esconderse, eso hace que los espacios sean más seguros”, explicó Rivera Rodríguez sobre la zona, que anteriormente era frecuentada por vándalos.

El paseo tiene cuatro gazebos que se iluminan con energía solar, al igual que el resto de los postes. Por estar en un área inundable, todo fue construido tomando en cuenta el flujo natural de las corrientes, el pavimento es de hormigón y las esculturas fueron diseñadas en concreto pensando en que no se afecten en caso de la crecida del río. “El concepto poético es que cuando el río abraza toda esa parte, los poemas de Julia van a estar abrazados al río”, abundó el creador de la idea.

En la plazoleta sobresalen cinco piezas verticales con fragmentos de versos de los poemas más reconocidos de Julia de Burgos y en el último de ellos se destaca la imagen de la poetisa.

“Estos cinco monolitos están alineados, siguiendo una curva. Cada uno tiene distinta altura y el monumento más grande, obviamente, es el de (el poema) ‘Río Grande de Loíza’. Están representados también, ‘Yo misma fui mi ruta’, ‘Ay, ay, ay de la negra grifa’, ‘Casi alba’ y ‘El mar y tú’”, detalló el egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, quien trabajó en colaboración con el artista Jaime Suárez, creador del famoso totem telúrico de la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan.

Para la construcción del Paseo Julia de Burgos se contó con una inversión de $234,500 de fondos federales del Community Development Block Grant (CDBG) y $202,390 de fondos municipales, bajo la administración de la alcaldesa Julia Nazario Fuentes. Es el primer proyecto realizado por Rivera Rodríguez, director de la firma NeArq Studio, en su natal Loíza y fue premiado con el “People’s Choice Award” otorgado en la Bienal 2021 del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.

En la plazoleta sobresalen cinco piezas verticales con fragmentos de versos de los poemas más reconocidos de Julia de Burgos y en el último de ellos se destaca la imagen de la poetisa. (Ana Enid López)

Sin duda, este centro recreativo -al que se llega entrando por la Calle Felipe García de la Noceda, cerca de la alcaldía- se ha convertido en un atractivo turístico de Loíza y un espacio para la comunidad que da vida al lugar para asistir a conciertos, clases de ejercicios y otras actividades, como la reciente feria de Somos Puerto Rico, en la que se realizaron clínicas de salud, exhibiciones de artesanías, charlas y una entrevista con el músico loiceño Hiram Abrante. De hecho, durante este evento la alcaldesa Julia Nazario reveló sus planes de continuar desarrollando el área.

“Yo tengo un sueño y es ver un zipline sobre ese Río Grande de Lóiza... Espero que alguien me compre ese sueño”, dijo la líder municipal durante la transmisión en vivo por El Nuevo Día y Primera Hora.