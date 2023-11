Decenas de corozaleños participaron de un cálido encuentro con el equipo del proyecto Somos Puerto Rico, de GFR Media que, ayer, llegó a la cancha bajo techo del barrio Cuchillas para brindar alimentos, servicios y contagiosa alegría.

Allí bailaron al son de plena, interpretada por Emanuel Santana y sus Pleneros, que sorprendieron a los presentes en medio de una repartición de almuerzos y abastecimiento de víveres, anunciando el inicio de la época navideña con panderos, güiro y saxofón.

La líder comunitaria, María Antonia Santiago Meléndez, mostró su satisfacción con la visita de Mastercard, Claro, Triple-S, el Comedor de la Kennedy y, la empresa Holsum con su osito Bimbo, que aprovechó para invitar a una degustación de galletitas.

“Esto ha sido fenomenal. Definitivamente, cuando me lo dijeron nos pusimos bien contentos y, sinceramente, no esperaba tanto. La comunidad está bien agradecida, ellos están bien contentos de que se haya pensado en nosotros para venir a compartir todos esos bienes”, confesó la fémina de 76 años.

Emanuel Santana y sus Pleneros, sorprendieron a los presentes en medio de una repartición de almuerzos y abastecimiento de víveres, anunciando el inicio de la época navideña. (WANDA LIZ VEGA)

“Estamos aquí con ellos (vecinos) para recibir los alimentos. También tenemos una listita de algunas personas que están encamadas, envejecientes, que nosotros nos encargaremos de hacerles llegar las compras que nos trajeron”, apuntó Santiago Meléndez, quien extendió el recibimiento en nombre del alcalde Luis García.

Mientras que, Eliza Meléndez, una enfermera de 55 años que llegó con su madre, compartió su agradecimiento por los productos brindados.

Igualmente, Yolanda Vallejo, de 55 años, aseguró que el evento “me entusiasma. Realmente, es una buena obra que están haciendo”.

Según el estimado oficial, unas 500 personas recibirían el alimento caliente confeccionado por el Comedor de la Kennedy que, en este encuentro, repartió “arroz mampostea’o, lechón estofado y vegetales”.

De otra parte, Anamalys Meléndez Rolón, gerente de Alianzas Estratégicas de GFR Media, celebró la visita a este barrio de Corozal, que colinda con el vecino pueblo de Morovis.

“Ya pasó un año y, con esta visita, estamos culminando nuestra tercera temporada (de Somos Puerto Rico). Corozal es el décimo pueblo que visitamos con alegría. Llegar a lugares de difícil acceso es una enorme satisfacción y, sobre todo, compartir con nuestra gente porque aquí hay mucha gente mayor. Ya hemos visitado 30 pueblos desde que comenzamos en el 2021″, señaló sobre las activaciones en algunos de los 68 pueblos reseñados en El Nuevo Día y Primera Hora, como parte del proyecto.

Personal de la empresa Mastercard participaron de la entrega de almuerzos y víveres de Somos Puerto Rico en el barrio Cuchillas de Corozal. (WANDA LIZ VEGA)

Rumbo a la última fase

El proyecto Somos Puerto Rico se encamina a completar el recorrido por los 78 municipios del archipiélago borincano, a través de su cuarta y última temporada, que se desarrollará en los primeros meses del próximo año y se extenderá a los 10 municipios restantes, que son: Dorado, Sabana Grande, Caguas, Mayagüez, Humacao, Maricao, Lares, Toa Alta, Aibonito y San Sebastián.

Según Johann Padilla Rivera, gerente de Desarrollo de Negocios de Mastercard Puerto Rico, “la integración de nuestra empresa con el proyecto Somos Puerto Rico, ha sido sumamente buena y nos tiene muy entusiasmados, sobre todo con nuestros partners de GFR Media”.

“Es algo bien bonito, porque creemos en la visión y misión de lo que está construyendo Somos Puerto Rico. Creo que, parte de lo que estamos haciendo hoy, traer alimentos a las comunidades, a sobre 250 familias, es algo muy gratificante y es algo que se alinea con los valores de nuestra empresa”, asintió.

En la foto, Johann Padilla e Indira Sánchez de Mastercard distribuyen los almuerzos. (WANDA LIZ VEGA)

“En Mastercard, somos una compañía global y, lo que queremos es poder apoyar y fomentar el proyecto Somos Puerto Rico, siendo el método de pago preferido de los puertorriqueños y, queremos seguir creciendo y poder presentar a Puerto Rico como una opción para que los puertorriqueños de la diáspora continúen viajando a la isla y fomentar la economía local”, sostuvo.

Entretanto, mencionó que, “la filosofía de nuestra compañía tiene una cultura muy fuerte de lo que nosotros llamamos ‘good well by doing good’. Estas experiencias e iniciativas con partners como GFR Media, nos ayuda, no tan solo a ser mejores vecinos corporativos, sino también a estar más conectados con las raíces de lo que es ser puertorriqueño”.