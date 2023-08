Somos Puerto Rico: Ritmo que retumba sin fronteras

Si te compartiera que de pequeña no me permitían bailar por razones religiosas, no me lo creerías. Nacida y criada en nuestra Borikén, crecí en un entorno fundamentalista, conservador y en una sociedad racista. De ahí también surgió en gran manera ese deseo de luchar por la justicia, defender lo nuestro (independencia) y de aprender a bailar primero nuestras tradiciones. Y más tarde, danza teatro con grandes maestras como Viveca Vázquez en la Universidad de Puerto Rico, de donde me gradué con bachillerato en Lenguas Modernas. También fue de gran importancia ver en escena artistes como Awilda Sterling, Xavier Cardona y Teresa Hernández, quienes sirvieron de gran inspiración artística.