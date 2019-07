La evolución de los Santeros de Aguada llegó a su punto más alto. Es momento, ahora, de ganarlo todo.

Este fue el mensaje del técnico Carlos González a sus jugadores cuando la franquicia —que comenzó como un proyecto de desarrollo hace un lustro en Coamo— iniciará esta noche su participación en la primera final en la historia del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Aguada recibirá hoy a los Leones de Ponce en el coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado a partir de las 8:00 p.m. La serie se jugará a un máximo de siete partidos.

“Es una franquicia costosa para el mercado que tenemos. Hay que tirarlo todo en esta serie. A lo mejor, el año que viene no sabemos si el mismo grupo va a estar completo aquí”, sostuvo González, quien se encuentra en su primera temporada como dirigente de Aguada y en su segunda final.

“Le dije a los muchachos que este es su momento. No pueden pensar en el año que viene y ganar experiencia. Los dueños han hecho un buen trabajo de mantener un núcleo y que madure. No se desesperaron, no se rompieron y ahora es el momento de ganar”.

Los Santeros tendrán de por medio a un veterano equipo de Ponce para conquistar una inédita corona que caería en un mercado pequeño, fuera de las plazas tradicionales como Ponce, Arecibo, Bayamón y Quebradillas.

Ponce está en su vigésima séptima serie final y va por el título número 15 de la franquicia. González reconoció la rica historia de los selváticos, pero insistió que es momento de pensar en el presente. “Es muy bonito (su historial), pero no podemos vivir de la historia, de lo que ha pasado. Estamos en el presente. Ponce, para este momento, es un equipo veterano con una gran ofensiva, una gran capacidad para anotar a larga distancia con (Ángel) Vassallo y (Víctor) Liz, que han pasado por estos momentos. No podemos dejar que anotar 25 puntos cada uno. Tienen fortaleza con los refuerzos Adrian Uter y Will Daniels y el cerebro del equipo que es Carlos Rivera que los mueve y controla. Se hace muy incómodo contener esa maquinaria ofensiva”, dijo.

“Nosotros somos todo lo opuesto. Somos un equipo que quizás no ha tenido tanta experiencia completa pero sí con jugadores que la han tenido en el exterior. Por eso incluimos a Filiberto Rivera y Ricky Sánchez desde un inicio, que han pasado por esa experiencia. Eso nos da confianza. Creo que el deseo lo tenemos, la ilusión de acariciar esto”.

Del extenso personal de Aguada, seis jugadores pertenecen o han pertenecido al programa nacional, liderados por John Holland.