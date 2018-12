Nueva Orleáns— Anthony Davis embocó un tiro que significó la ventaja a 43.9 segundos del final y totalizó 48 puntos, su mayor cifra en la temporada, para que los Pelicans de Nueva Orleáns superaran el viernes 114-112 a los Mavericks de Dallas.

