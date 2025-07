“Es una navaja de doble filo”: continúan las versiones encontradas en el BSN por el tercer refuerzo

Angel Matías perdió la titularidad en el cuadro de los Cangrejeros de Santurce en el inicio de la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El dirigente Nelson Colón favoreció iniciar con sus tres importados Kenneth Faried, Ian Clark y John Jenkins, junto con los nativos Ángel Rodríguez e Isaiah Piñeiro en la semifinal de conferencia.

Matías, líder de la escuadra cangrejera desde su llegada en 2022, aceptó en rol asignado por su mentor.

¿Considera que un tercer importado le está robando minutos de juego?

“Puede ser que sí. Puede ser que no. Al final del día, las decisiones la toman los coaches de acuerdo a lo que ven en cancha. Ahora mismo, no te puedo decir que sí o que no porque es algo que no le he dado cabeza. El tiempo que esté en cancha, es dar el máximo para ayudar al equipo en lo que necesite”, contestó Matías, quien promedió 7.0 puntos en 12 minutos en la serie, contrario 12.8 unidades por cotejo en 34 encuentros de la fase regular.

La regla de un importado adicional para los 12 equipo se implementó en el torneo 2025 con resistencia de la Asociación de Jugadores. La norma será evaluada en 2026 tras un acuerdo de la junta de apoderados con el sindicato, que tuvo un sector a favor de realizar una huelga en contra de la entrada de un tercer jugador invitado.

Acabada la temporada regular y las semifinales de conferencias, existen versiones encontradas entre la matrícula de la liga sobre el impacto de la apuesta.

“Creo que cuando se acabe esta temporada tenemos que sentarnos a evaluar si es necesario tener nuevamente el tercer refuerzo o no”, apuntó el técnico de los Cangrejeros, Nelson Colón.

“Hubo muchos equipos que votamos en contra. Hubo movimientos de otros equipos que la ecuación iba a dar resultados. Esos equipo, hoy, no sé dónde está esa mentalidad. Vamos a ver cómo termina el torneo y ver de qué manera esta evaluación al final nos deja ver si es necesario o si volvemos a la fórmula que todos tengan dos y que los equipos juegan con el talento (nativo) que tienen, sólido en todos los equipos por la capacidad de jugar, aportar y ser relevantes todas las noches”, opinó Colón.

Los tres refuerzos dieron resultado en Mayaguez. Los Indios identificaron temprano a Sam Waardenburg, Tyrell Harrison y Milton Doyle, quienes ayudaron a la tribu a terminar primeros en la Conferencia B. Waardenburg fue finalista al premio de Jugador Más Valioso.

Los Vaqueros, por su parte, utilizaron su poder adquisitivo para contratar los talentos de NBA en Chris Duarte, Danilo Gallinari y JaVale McGee. Bayamón finalizó con el mejor récord global (24-10). Duarte también compitió por el trofeo de MVP.

En Santurce pasaron unos 12 importados por situaciones de lesiones y bajo rendimiento.

Los crustáceos, a su vez, cuentan con un núcleo de nativos de primer orden, que incluye al veterano Walter Hodge Jr. , dos veces Jugador Más Valioso y ganador este año del galardón del Sexto Hombre del Año.

Hodge Jr. se expresó desde el saque en contra del tercer refuerzo, firme en su pensamiento.

“Todo el mundo tuvo su asignación en la temporada regular. Los equipos saben cómo les fue. Fui vocal al principio. A los que ganaron con los tres refuerzos van a decir que les fue bien. Otros dirán que no les fue bien. Al final del día, creo que se perdió un poco del jugador nativo. No se vio el protagonismo como en los pasados años. Lo más importante en esta liga, el valor, somos nosotros. Tenemos el talento y los jugadores. Si se hacen las cosas bien, cada cual puede mejorar su equipo y tener a jugadores que representen a su pueblo”, evaluó Hodge Jr.

“A muchos nativos (se les restaron minutos). Obviamente, queremos ver un espectáculo bonito. Creo que eso con tiempo lo podemos hacer. No tenemos que traer jugadores de nombre o exNBA todo el tiempo. Se pueden traer jugadores que le dan credibilidad a la ligas pero también vinieron jugadores ganando mucho dinero y al final del día no enseñaron nada. Es una navaja de doble filo. Creo que han venido jugadores que no son NBA y han hecho muy buen trabajo, han hecho a sus equipos brillar. Creo que es un balance, saber qué queremos hacer como liga”, continuó Hogde Jr.

Hodge Jr. entiende que existen nativos como Christian “Cuco” López, cagueño que pudo encontrar minutos de calidad con los Criollos de Caguas entre Travis Trice, Louis King y Akil Mitchell. Pero, a la misma vez, señala a un base veterano como Christian Pizarro, factor en el séptimo juego que selló el campeonato de los Criollos el año pasado contra los Osos de Manatí, que apenas vio tiempo de juego en 2025.

En 2024, Pizarro registró 18 minutos de acción. Este año, su tiempo en cancha bajó a 12 minutos por cotejo. No vio acción en los cinco partidos de la serie contra Santurce. Pizarro también atravesó por una situación personal que lo alejó del tabloncillo en medio de la temporada.

Los Criollos se eliminaron en la semifinal de conferencia en cinco partidos contra Santurce.

Conditt IV se expresa

En los Gigantes, el centro nacional George Conditt IV se reportó a la semifinal frente a Bayamón, después de militar en España. Estuvo, sin embargo, al tanto de los cambios para el torneo 2025, que incluyó el tercer importado, decisión que repudia, entre otras como el formato del torneo.

“Si ustedes quieren tres importados, tengan tres importados. Si quieren hacer crecer a los suyos, no sé cuál fue el problema. Entiendo lo que la gente hace lo que tiene que hacer para ganar. Está bien. Pero no entiendo por qué, de la noche a la mañana, el cambio se tuvo que hacer”, dijo Conditt IV.

“Caguas tuvo sus tres refuerzos porque estaban últimos (franquicia de expansión sin clasificar a playoffs). ¿Se supone que no sean competitivos? Caguas hizo su trabajo. Contrataron a las personas correctas. Se quedaron con los tipos que estuvieron en Humacao (Trice y Mitchell) y después agregaron a King. Funcionó para ellos. Pero, piensa e los equipos con tres refuerzos que perdieron. No importó. Pero sí importó porque Caguas ganó el campeonato. Lo que hizo Caguas hizo el año pasado fue redefinir lo que querían hacer, construyendo un programa y poniendo su sello, algo que se vio en Carolina (cuando ganó en 2023)“, reflexionó.

Su dirigente Carlos González dijo que la entrada del tercer refuerzo “se hizo para balancear la competencia porque son pocos los jugadores que quedan agentes libre y los que quedan agentes libres mayormente se van a equipos con mayor poder adquisitivo”.

“Los equipos que no tienen oportunidad de firmar, entienden que con un tercer refuerzo tienen una posibilidad de competir. Ahora, por lo que se escucha, no es la competencia. Ahora lo que afecta es la parte económica por los salarios. Hay qué ver que deciden. A veces nos dejamos llevar en qué me conviene a mí y no qué le conviene al grupo”, subrayó González.

Sin quejas en Bayamón

En los Vaqueros, el entrenador Christian Dalmau prefirió pasar juicio cuando culmine la temporada.

El escolta Raymond Cintrón, reserva de los máximos campeones, entiende no verse afectado por la regla.

“El tercer refuerzo trae más calidad y competencia a la liga como estamos viendo. Sabemos que todos los equipos trajeron refuerzo de buena calidad. Sí hay comentarios que le quitan puestos a los nativos pero, a la misma vez, de la manera que yo lo veo, sube el nivel para ayudarte a probarte contra otros jugadores que, a lo mejor, no tienes la oportunidad de competir contra ellos”, definió Cintrón.

Gary Browne, armador titular de los Vaqueros, tampoco ve al tercer refuerzo como una amenaza.