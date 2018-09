Para los dirigentes de los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo, Nelson Colón, y Rafael “Pachy” Cruz, respectivamente, poner la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en suspenso —por la ventana clasificatoria FIBA de cara a la Copa Mundial 2019— no es agradable.

Tras estar enfrascados en una dramática serie, que está nivelada a dos victorias por bando, ambos quintetos deberán buscar la manera de mantener el ritmo de juego y el enfoque de sus jugadores hasta el 21 de septiembre, fecha en que se reanudará la final con la celebración del quinto partido.

“Yo he dicho consistentemente que el receso es muy peligroso. Es una situación nueva. Estamos abriendo una puerta peligrosa”, dijo Colón durante la conferencia de prensa del lunes, tras el revés de los Vaqueros en el cuarto choque de la serie. “Aquí estamos hablando de cómo programar un torneo y tomar mejores decisiones pensando en el bien del torneo y no se hizo. Parar el torneo, es una cosa de locos”, añadió.

Debido al compromiso de la Selección Nacional con partidos ante Panamá y Argentina, a partir de este viernes, el torneo del BSN recesará por tercera ocasión en la temporada. También recesó para la ventana de junio y luego para los Juegos Centroamericanos.

Varios jugadores de ambos equipos estarán activos en la cuarta ventana. Javier Mojica e Ike Diogu (Bayamón) con Puerto Rico y Nigeria, respectivamente, mientras Walter Hodge y David Huertas (Arecibo) con Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Por su parte, Cruz reconoció que la pausa es “algo difícil para ambos equipos porque estás en el calor de una serie. No es que es un receso de tres o cuatro días. Es un receso bastante largo. Hay que ver cómo mantenemos ese enfoque en estos días que vamos a tener libre. Además del merecido descanso, definitivamente tenemos que hacer ajustes con las cosas que ellos (los Vaqueros) están haciendo. Ellos están defendiendo muy bien, colapsando bien en la pintura. Estamos viendo doblajes, que quizás en los primeros juegos no veíamos. Ellos están siendo más agresivos defensivamente y no esperábamos menos. Ellos van a hacer sus ajustes”.