Las selecciones de baloncesto de Australia y Filipinas protagonizaron el lunes una de las peleas más intensas que se haya visto en una cancha, lo que podría resultar en serias sanciones por parte de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Australia y Filipinas disputaban el tercer parcial de su partido correspondiente a las ventanas clasificatorias a la Copa Mundial de China 2019, cuando el australiano Daniel Kickert cometió una dura falta sobre Roger Pogoy. En ese momento, Australia ganaba por 31 puntos.

Luego de la falta, Jayson Castro respondió con un puño y el exenebeísta Andray Blatche respondió con un empujón a un jugador australiano.

Lo que siguió fue una locura en la cancha, con jugadores pateando rivales. Los canasteros de Filipinas que estaban en el banco salieron a la cancha y los árbitros tuvieron dificultades para separar los jugadores y restaurar el orden. Un total de 13 jugadores fueron expulsados del partido, nueve de ellos filipinos. Tras las expulsiones, Filipinas se vio obligado a salir a la cancha con solo tres jugadores.

