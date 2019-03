CAROLINA - El base puertorriqueño de los Mavericks de Dallas, José Juan Barea, se expresó confiado de que Puerto Rico pueda adelantar de ronda en el Mundial de Baloncesto que se jugará en China en septiembre, al tiempo que analizó el Grupo C en que los boricuas se verán las caras con España, Túnez e Irán.

Barea, quien se encuentra en la isla desde la noche del jueves para vacacionar junto a su familia por la próxima semana, está fuera de competencia esta temporada en la NBA, luego de que se lastimara a mitad de campaña su talón de Aquiles. El armador mayagüezano se operó a finales de enero, por lo que se perderá casi seguro también el Mundial, aunque parece no querer descartarlo aún.

“Un Mundial siempre es bien difícil. Todos los equipos son bien buenos, se preparan muy bien. Pero en cuestión del grupo, creo que nos ubicamos bien”, dijo Barea en entrevista con El Nuevo Día mientras tomaba un café en una panadería cercana a su residencia en Isla Verde. “Pero tengo un compañero de equipo (Salah Mejri, en Dallas) que es el centro de Túnez, que también son bien buenos. Iran es bien bueno y esa gente se va a preparar increíble para ese Mundial”.

Barea, quien participó con la Selección Nacional el verano pasado en la ventana clasificatoria que se celebró en San Juan, y luego en septiembre, cree que Puerto Rico puede adelantar a la segunda ronda del Mundial, a pesar de que enfrentará a equipos más altos y fuertes físicamente. Ya el base de 34 años ha participado en dos mundiales, en Turquía 2010 y España 2014, y en ambos vio como Puerto Rico se eliminó en la ronda inicial.

“Va a estar en nosotros, de la forma que nos preparemos. Si vamos para allá bien preparados, vamos a tener una buena oportunidad de clasificar a la próxima ronda. España pues ya es otro... va a ser un tremendo juego y una experiencia bien buena, pero ya España está en otro nivel con esos jugadores de mucha experiencia. Pero sí creo que caímos en un buen grupo, que tenemos posibilidad”.

Los boricuas, clasificados en la decimosexta (16) posición según el ranking de la FIBA, enfrentarán a España, el número 2, y a dos conjuntos a los que supera en dicha clasificación. Irán ocupa la casilla número 27 y Túnez la 51.

Cuando se le recordó que Puerto Rico le ganó en una ocasión a España en la segunda ronda del Mundial de 2002, y se le preguntó si cree que ahora será más difícil, Barea no vaciló en contestar.

“Ahora está más difícil. Tienen un equipo con mucha experiencia, que ya han jugado a un nivel bien alto, juntos por muchos años. Tienen muchos jugadores de NBA. Me recordé los otros días que Serge Ibaka también y Nikola Mirotic están en el equipo. Es un equipo bien fuerte”, reconoció.

Sobre Irán y Túnez, describió su juego brevemente.

“No tienen el baloncesto que tenemos nosotros, pero me dijo Salah Mejri que (Túnez)van a estar practicando ya desde el 25 de junio. Se van a preparar muy bien y ya llevan años jugando juntos. Le pregunté y ya llevan ocho años jugando juntos. Son grandes, atléticos. No tienen el talento que tenemos nosotros de baloncesto, pero van a jugar bien duro. Es un juego raro, pero creo que si nos prepararmos bien, vamos a tener la oportunidad de ganarle a esos dos equipos”.

Para el base reserva de los Mavericks en la NBA, habrá que jugar minimizando los errores y no dejarse dominar ampliamente en los rebotes.