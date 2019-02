Ponce.- El armador Carlos Arroyo confirmó hoy que no estará activo en la venidera temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), y reconoció que esta decisión fue provocada por la situación que enfrenta con los Cariduros de Fajardo.

“La decisión se tomó en base a la situación que está ocurriendo. Es una situación un poquito incómoda. Es una situación en la que yo no esperaba estar. Eso fue lo que dialogué con mi abogado (Ricardo Carrillo), y él se encargará del resto. De que cambie de aquí a no sé cuando... Puede cambiar el año que viene”, expuso Arroyo ayer antes del comienzo del juego entre sus Leones de Ponce y los Capitanes de Arecibo, como parte de la Liga de Américas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Arroyo y el apoderado de Fajardo, Félix “Felo” Rivera, están enfrentados por un caso de incumplimiento de pago. Arroyo, quien está representado por Carrillo, alega que se le adeuda un dinero de la pasada temporada. Por su parte, Rivera también mantiene una reclamación en contra de Arroyo, en la que sostiene que en su doble función como coapoderado y jugador, el deportista incurrió en unos compromisos por lo que debe asumir los riesgos y pérdidas de la franquicia.

En medio de este conflicto, Carrillo informó que su representado no jugará en la temporada que empieza el 1 de marzo próximo.

En cuanto a su futuro, el veterano armador indicó que no tiene planes concretos más allá de jugar en la Liga de las Américas.

“No son planes concretos. Ahora mismo estoy enfocado en esto (la Liga de las Américas). Dejé todo lo demás para resolverlo ya cuando termine aquí. Como ustedes saben, tengo una situación con Fajardo (los Cariduros de Fajardo en el BSN) que tengo que resolver y en eso estoy. Esto es paso a paso”, apuntó.

Al preguntarle sobre una posible participación en el torneo Big 3 de Estados Unidos —un certamen de baloncesto 3x3 en el que ven acción exjugadores de la NBA y otros profesionales—, dijo que todavía no tenía un compromiso formal para jugar allí.

“Quiero anunciar eso cuando el tiempo sea debido porque ahora mismo estoy metido en todo esto. No me he comprometido con ellos tampoco”, apuntó Arroyo, para aclarar que ya había recibido acercamientos para jugar en ese torneo hace dos años. Sin embargo, en no quiso hacerlo en ese momento porque estaba involucrado en los planes de llevar un equipo a Fajardo.