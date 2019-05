El veterano armador Carlos Arroyo fue seleccionado en la tercera y última ronda del sorteo del torneo Big3 de Estados Unidos que se celebró en Las Vegas, Nevada.

El equipo Trilogy, liderado por el exarmador de la NBA Jason Terry, escogió al exbase de los Leones de Ponce en el séptimo turno.

With the 7th pick of the third round, Trilogy selects CARLOS ARROYO ?????? — BIG3 (@thebig3) May 2, 2019

La escuadra incluye a David Hawkins y James White y es dirigido por el exjugador Kenyon Martin. Seleccionó en la primera ronda a Sam Young y en la segunda Patrick O’ Bryant. El Trilogy ganó el campeonato de la primera temporada del torneo que debutó en 2017.

Arroyo, de 39 años, terminó el pasado martes su participación con los Leones en la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la victoria 108-91 ante los Indios de Mayagüez.

En el partido, el fajardeño sumó ocho puntos y ocho asistencias en 23:45 minutos de acción. En su duodécima aparición en la liga local, Arroyo tuvo medias de 9.5 puntos y 10.5 asistencias, líder de la estadística, en 19 partidos.

Arroyo tiene en agenda ver acción en el Juego de Estrellas el viernes en el auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

Royce White, selección de primera ronda de la NBA en 2012 que dejó la liga por su salud mental, fue la primera selección. Greg Oden, primera selección del sorteo de 2007 por los Trail Blazzers de Portland, fue la séptima selección de primera ronda.

El Big3 fue creado por el rapero estadounidense Ice Cube. Entre los jugadores destacan excanasteros de la NBA. En las dos temporadas que suma el torneo, los galardones de Más Valioso recayeron en Corey Maggette (2018) y Rashard Lewis (2017).