El veterano armador puertorriqueño Carlos Arroyo jugará en la temporada 2019 del torneo Big 3, una liga de baloncesto 3x3 de Estados Unidos que reúne exjugadores de la NBA.

La propia liga oficializó la incorporación de Arroyo en las redes sociales. El boricua pasaría ahora a un sorteo para determiner en cuál equipo jugará.

Arroyo confirmó ayer, domingo, que no jugará en la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional debido a su polémica con el apoderado de los Cariduros de Fajardo, Felo Rivera. Arroyo radicó una querella de deuda contra Rivera, mientras que el apoderado insiste en que el jugador -en su rol de coapoderado- está renunciando unilateralmente a ciertas responsabilidades.

La temporada del Big 3 está pautada para el verano.

¿Qué es el Big 3?

La liga fue creada por el rapero estadounidense Ice Cube en el 2017. Entre los jugadores destacan excanasteros de la NBA. En las dos temporadas que suma el torneo, los galardones de Más Valioso recayeron en Corey Maggette (2018) y Rashard Lewis (2017).

Para la temporada 2019 se contará con 12 equipos. Las reglas van a la par con las establecidas por FIBA en la modalidad 3x3.