El exarmador de la Selección Nacional y de los Leones de Ponce, Carlos Arroyo, se mostró complacido el jueves con la decisión del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de archivar su caso sobre una posible violación al tope salarial de 2015 cuando militaba con los Cangrejeros de Santurce.

El miércoles, el vicepresidente del organismo, Rubén Nigaglioni, determinó archivar el caso al entender que se "tornó académico". En marzo del año pasado en medio de la temporada, el entonces vicepresidente Lee Sepulvado castigó al también exenebeísta mientras militaba con los Leones de Ponce, tras recibir una información del propio canastero que demostraba que había acordado recibir más de dinero del tope de $120,000 en 2015.

Arroyo apeló la suspensión de 10 partidos y una multa de $8,000 por alegadamente excederse del tope salarial hace cinco años. Su apelación nunca fue atendida por el entonces presidente de la liga, Fernando Quiñones, permitiendo su participación con los Leones hasta que decidió marcharse a Estados Unidos para jugar en el Big 3.

“Estoy contento. Era algo de que no se tenía que discutir tanto. Era una situación que se tenía que bregar, a mi entender, internamente. No surgió así y tomó tiempo, pero ya estoy tranquilo con la decisión que se tomó. Ahora nos movemos para nuevas cosas que vienen en el futuro”, dijo Arroyo, quien está de vuelta con la Selección Nacional como asesor especial para las ventanas de la AmeriCup 2021.

El día que bajó la resolución del castigo, los Leones se negaron a jugar en San Germán y el encuentro fue confiscado a favor de los Atléticos.

Tras la entrada de Ricardo Dalmau como presidente del BSN en pasado octubre, Nigaglioni fue asignado para dale punto final al caso.

Sigue retirado

Resuelto el caso, Arroyo, de 40 años, afirmó su intención de continuar fuera de BSN como jugador.

“No siento que tengo que anunciarlo (el retiro) y hacer una conferencia de prensa. Mucha gente entiende que sí. La gente quiere saber por el respeto y lo mucho que dediqué al torneo, pero siempre voy a ser parte del baloncesto. Un retiro sería muy triste. El año pasado no me retiré porque sabía que tenía la oportunidad de jugar en el BIG 3 (liga de 3x3 en Estados Unidos). Ahora, con el tiempo y lo que veo, no lo veo en el calendario. Pero, hay muchas cosas pasando en vida. Pronto se enterarán”, indicó.

Arroyo recordó que sigue activo en la música urbana y lanzará un nuevo sencillo el próximo 6 de marzo.

De igual forma, no descarta comenzar una carrera como técnico luego de estrenarse en su nueva faceta con el programa nacional adulto.

“Mis expectativas están, como siempre, ir a lo máximo(puesto en la NBA). Esas puertas siempre han estado abiertas. Esas relaciones que he tenido siguen ahí. Hay muchas cosas buenísimas por venir”, declaró.