El escolta David Huertas anunció este viernes su retiro de la Selección Nacional a través de un comunicado publicado en la página oficial de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

“Mi cuerpo me esta solicitando que tome un receso porque física y mentalmente me siento agotado. He sacrificado mucho tiempo de calidad para mi familia, en especial mi hija que tanto me necesita. Es una decisión difícil, pero necesaria en este momento”, escribió Huertas.

El escolta fue pieza importante del Equipo Nacional, particularmente durante las ventanas clasificatorias al pasado Mundial de China, donde Puerto Rico consiguió su boleto al certamen. Ese Mundial marcó la última aparición de Huertas en canchas internacionales con el uniforme de Puerto Rico.

“David ha sido un valuarte y guerrero del Equipo Nacional en los últimos años y le estaremos agradecidos por todo lo que ha hecho por la Selección Nacional en los escenarios más importantes del baloncesto internacional. Aplaudimos su compromiso con nuestro programa y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa”, dijo por su parte el dirigente del combinado boricua, Eddie Casiano.

De esta manera, Huertas no estará presente cuando la Selección salga en el verano hacia Serbia en busca de su boleto a las Olimpiadas, en un difícil repechaje de seis equipos que otorgará un solo espacio.

“David deja un legado de muchas memorias y grandes actuaciones con el Equipo Nacional. Se retira luego de representarnos en el más alto nivel mundial y la familia del baloncesto puertorriqueño lo despide como un grande de nuestra selección. En la Federación de Baloncesto de Puerto Rico le estaremos por siempre agradecidos por vestir nuestros colores con el peso histórico que le merece. La puertas de nuestra institución y del programa de selecciones nacionales estarán siempre abiertas para él”, dijo el presidente federativo, Yum Ramos.

Huertas debutó con la Selección Nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006 en Cartagena, Colombia. En su carrera con el Equipo Nacional ha participado en tres Copas del Mundo FIBA (2010, 2014 y 2019), dos Repechajes Olímpicos (2012 y 2016) y tres ediciones del Centrobasket (2010, 2012 y 2016).