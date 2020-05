La estelar armadora de la Selección Nacional Dayshalee Salamán fue operada a mediados del mes de abril para reparar la lesión que sufrió en una de sus rodillas durante su participación en el repechaje olímpico del pasado febrero en el que Puerto Rico obtuvo su histórico pase a las Juegos Olímpicos de Tokio, atrasados para el verano de 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

La atleta de 30 años indicó que la operación para restaurar la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda se realizó hace dos semanas por recomendación médica.

“La rodilla se sentía muy inestable y por eso se decidió operarme. Se tomaron todas las precauciones para hacerlo seguro para mí y para el personal del centro de cirugía ambulatoria”, declaró la canastera en un comunicado de prensa de la Federación de Baloncesto local.

Salamán actualmente se encuentra en la etapa de rehabilitación y explicó que el proceso de recuperación le podría tomar entre nueve meses a un año.

“Me he sentido bien (tras la operación) pero han sido dos semanas bien fuertes. Ante la situación que estamos viviendo por la pandemia no he podido recuperarme en un centro de terapias. He tenido que hacerlo todo yo en mi casa. Sin embargo, siento que he avanzado un montón”, expresó.

"Dinamita", como se le ha apodado por la energía que siempre aporta a la cancha, añadió que la razón por la que no había comunicado que ya había sido operada se debió a que quería tener el espacio ya que han sido dos semanas bien fuertes para ella.

A raíz de esa lesión, la canastera anunció que no estaría recuperada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, ante el aplazamiento de fecha la hasta , Salamán podría estar presente.