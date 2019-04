Oakland — DeMarcus Cousins sufrió un desgarro muscular en el cuádriceps izquierdo que dejará al pívot de los Golden State fuera de acción por tiempo indefinido, en una devastadora lesión para las aspiraciones de los Warriors de defender exitosamente el título de campeones de la NBA.

Una resonancia magnética a la que se sometió Cousins el martes reveló el desgarro. Los Warriors dijeron que Cousins comenzará inmediatamente su rehabilitación y que se proveerán actualizaciones “cuando sea apropiado”.

DeMarcus Cousins Injury Update: pic.twitter.com/iCXEID5Jnt — Warriors PR (@WarriorsPR) April 16, 2019

El técnico Steve Kerr dijo tras la derrota por 135-131 de los Warriors que Cousins estaría fuera por un tiempo significativo.

Jugando en el segundo partido de postemporada de su carrera tras una espera de nueve años, Cousins se fue cojeando al vestuario a los 8:30 minutos del primer cuarto. A los 8 minutos y medio le sacó el balón a Patrick Beverly y trataba de recuperarlo cuando se cayó a la cancha delante de la banca de Golden State y se agarró inmediatamente el muslo izquierdo.

DeMarcus Cousins limped off and headed to the locker room after chasing down a loose ball



(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/spNLLgaLSj — Sports Illustrated (@SInow) April 16, 2019

Cousins reapareció en enero tras una ausencia de casi un año luego de operarse el tendón de Aquiles por una lesión sufrida con los Pelicans de Nueva Orleáns la campaña pasada.

