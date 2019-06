La Selección Nacional de baloncesto 3x3 aún no ha podido botar el golpe de quedar fuera de la Copa Mundial de FIBA tras perder 21-14 en los cuartos de final frente a la representación de Polonia en el certamen que se celebra en Ámsterdam, Holanda.

“Entiendo que se hizo una buena representación, pero la misión era llega a semifinales y no se cumplió. Es bien doloroso cuando estabas ganando 12-5 y todo se derrumbó en menos de cinco minutos”, expresó Oscar Hourruitiner, director del programa puertorriqueño del 3x3, vía telefónica a El Nuevo Día.

Los polacos realizaron una racha de 16-2 para ganar el pase a la ronda de medallas y sacar de carrera a Puerto Rico, que aspiraba a conseguir uno de los tres boletos para el Preolímpico que se jugará en mayo del próximo año.

“No hemos botado el golpe de esta derrota. Hemos visto el juego como tres veces. Fue increíble. No es común, a este nivel, perder un juego así con esa ventaja. Los jugadores están bien tristes, no tienen reacción. Te puedo decir que Gilberto Clavell definió el revés como la más dolorosa de su carrera. El juego estaba para nosotros y fue una debacle”, indicó Hourruitiner.

El cuarteto patrio, dirigido por Pedro González, estaba compuesto por Clavell, Ángel Matías, Wil Martínez y Josué Erazo, quien viajó a Europa como sustituto del Luis “Pelacoco” Hernández. El centro de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) se excusó de la competencia por un “asunto personal”.

Hourruitiner le restó importancia a la ausencia de Hernández al entender que con el equipo presente se podía llegar hasta las semifinales.

“No pudo pensar en lo que pudo haber sido. Se jugó con los que están aquí y eso es lo que cuenta”, sostuvo.

Ahora, para continuar con las aspiraciones a Tokio 2020, Puerto Rico debe sumar puntos suficientes durante el circuito del 3x3, que se reanuda en agosto, para colarse al Preolímpico. Además de los tres países que obtengan los tres boletos en Ámsterdam, los mejores 17 tríos en el escalafón mundial completarán la competencia preolímpica. Hasta la fecha, los boricuas ocupan el puesto número 38.

“Tenemos que tener un buen Word Tour. Tenemos que ver cómo confeccionamos el equipo. Hay que querer jugar esto para estar aquí. Se juegan con los que muestran interés, con los que quieran participar. Otra opción es solicitar la sede del Preolímpico para participar obligatoriamente. La van a luchar muchos países, se va a convertir en una subasta porque es un negocio”, añadió Hourruitiner.

La próxima participación de la Selección será en los Juegos Panamericanos de Lima en julio con un cuartero que no necesariamente será el mismo que participó en el Mundial.