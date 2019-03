Miami— Han pasado más de nueve años, y Dwyane Wade todavía se preguntaba, de vez en cuando, cómo Kobe Bryant encestó un triple fugaz, contra el cristal, para vencerlo.

Finalmente, tuvo su respuesta.

Abajo por dos, en casa, última posesión. Este era el escenario cuando Bryant logró la tripleta sobre Wade el 4 de diciembre de 2009 para darle a los Lakers una victoria sobre el Heat de Miami.

Dwyane Wade sobre su game winner de anoche: "Cuando Kobe me metió aquel triple a una pierna en Los Ángeles, dije, ¿cómo es posible? No podía creerlo. Gracias Kobe por enseñarme el camino" pic.twitter.com/cSmSWGUxmU — More Than A Game (@Pasion_Basket1) February 28, 2019

Abajo por dos, en casa, última posesión. La misma escena para Wade, esta vez contra los Warriors de Golden State el miércoles.

También, el mismo resultado.

Un tiro de tabla de tres puntos por Wade le dio al Heat - equipo que ha visto sus esperanzas de postemporada han tomado golpe tras golpe en las semanas recientes- un necesitado triundo de 126-125. Y ante el estruendo de la celebración en el tabloncillo que quizá se compara con los campeonatos ganados por Miami como locales en 2012 y 2013, Wade retomó el momento con Bryant.

"Gracias por enseñarme el camino, la mentalidad de mamba",dijo Wade en la entrevista en cancha, refiriéndose a uno de los apodos de Bryant.

My man @DwyaneWade ???? #lastdance https://t.co/BEqk4qA1bV — Kobe Bryant (@kobebryant) February 28, 2019

Acto seguido, Bryant respondió en Twitter: "Mi hombre", escribió junto al hashtag "last dance", una oda al tema de Wade que ha usado durante su decimosexta y última temporada en la NBA antes de su retiro.

Hasta los Warriors se quitaron el sombrero en honor a Wade, quien terminó con 25 puntos y tres triples en los últimos 16 segundos.