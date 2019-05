El Baloncesto Superior Nacional (BSN) espera tener entre hoy, jueves, y mañana, viernes, una resolución sobre la protesta presentada por los Capitanes de Arecibo en torno al grillete electrónico que mostró el nuevo refuerzo de los Leones, J.J. Hickson, en la victoria de Ponce en tiempo extra contra los campeones defensores en el auditorio Juan “Pachín” Vicens en la jornada del pasado miércoles.

El director de torneo, Alfredo “Piraña” Morales, dijo a El Nuevo Día que se enteró de la situación por un tercero luego del inicio del partido celebrado en la Ciudad Señorial.

“Cada protesta tiene un procedimiento. Tenemos los fundamentos basados de Arecibo y luego hay que darle la oportunidad a Ponce para que presente su posición. Durante el día de hoy estamos recibiendo comunicación de los oficiales de mesa. Estamos evaluando para luego solicitar más argumentos en detalles”, expresó Morales.

“Vamos a trabajar el asunto lo más pronto posible, dándole tiempo a que las partes envíen sus fundamentos. Tenemos que ser responsable y no caer en tener que dar una noticia en 24 horas. Pero, se está trabajando lo más rápido posible”, agregó.

Morales declaró que el contrato emitido por los Leones de Hickson no presentó una parte que advirtiera sobre la situación judicial de exenebeísta.

El Nuevo Día emitió llamadas al gerente general de los Leones, Gabriel Ortiz; y el apoderado, Gerardo Misla, para una reacción oficial sobre la situación del canastero, pero las mismas no fueron contestadas.

En junio de 2018, Hickson fue acusado de escalar una residencia, agredir a un adolescente de 17 años y robar una cantidad estimada en $100,000 junto a otro sospechoso en un vecindario de Senoia en el estado de Georgia.

Hoy, el gerente general de los Capitanes Ángel García expresó que la protesta sigue en pie ya que existe el precedente del armador Walter Hodge, quien no vio acción hasta que se le removió un grillete el pasado 30 de mayo por enfrentar cargos por violencia de género en un incidente ocurrido en 2017 con la madre de sus hijos. En agosto, el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla determinó no causa para llevar a juicio al Jugador Más Valioso de la serie final 2018.

“Realmente lo que quiero saber es si se permite o no se permite. Ya hubo un caso de Walter Hodge que no lo dejaron jugar por tener un grillete. Anoche (miércoles), dejaron jugar a un jugador con un grillete. Lo primero que quiero saber, más allá de que una determinación con relaciónsobre quién ganó el juego o no, es una situación mucho más seria y que va más allá porque tiene que ver sobre qué establece el reglamento de nosotros. Que me digan ellos. Conforme a lo que pasó el año pasado, no se puede. Nosotros respetamos la decisión (de Hodge)”, indicó García.

El miércoles, el árbitro Carlos Tarrats determinó que el artefacto que lleva Hickson, a su entender, no representaba un peligro para el resto de los jugadores. El BSN emitió un comunicado en el cual señaló que se regirá por los reglamentos aplicables como el de Disciplina, las Reglas de Torneo y las Reglas sobre uso de uniformes y prendas de FIBA.

El artículo 4.4.2 de la FIBA lee que los jugadores no pueden utilizar protección en los dedos, manos, muñecas, codos o antebrazos, cacos, escayola o refuerzos hechos de cuero, plástico, flexible, metal ni ningún material blando, aunque esté acolchado.

Morales sostuvo que no comparará el caso de Hickson con el pleito de Hodge.

“Lo de Walter Hodge, no voy a entrar en detalles. Cada caso es individual. No voy a entrar en comparación del año pasado. Cada situación tiene su particularidad y hay que respetarla”, declaró Morales.