Reiterando que al igual que todo Puerto Rico, el Baloncesto Superior Nacional está operando bajo un sistema del Estado, el presidente de este organismo, Ricardo Dalmau, indicó que se están tomando las medidas cautelares luego de que el legendario dirigente Flor Meléndez arrojara positivo al coronavirus COVID-19.

Dalmau indicó que se activó el protocolo correspondiente de su organismo que consiste en comunicarse con todos los apoderados, en especial con el de los Indios de Mayagüez, equipo el que dirige Meléndez, y verificar si alguno de los integrantes ha mostrado síntomas del mortal virus que ha azotado al mundo.

“Esto es una pandemia que está controlada por el Estado”, fue el comentario del principal ejecutivo del BSN al ser abordado hoy por El Nuevo Día.

“Dentro del periodo de incubación del virus, que según los médicos consultados, caen unos días que pudo haber estado compartiendo con el equipo, lo que se hizo fue que se notificó a todos los apoderados de la situación, lo que hubo, lo que se habló con los médicos y se les entrega unas guías de las gestiones que se están haciendo”, abundó Dalmau.

Meléndez, el dirigente más ganador en la historia del baloncesto puertorriqueño, se encuentra hospitalizado en el Cardiovascular de Río Piedras desde el jueves pasado.

El domingo fue diagnosticado con coronavirus COVID-19, pero se encuentra estable.

“Se hizo el ejercicio de ver si algunos de los jugadores han padecido o notificado sobre síntomas, lo cual no. Pero estamos trabajando con eso. Con los de Mayagüez, que fue el equipo con el que Flor tuvo mayor contacto, al momento ninguno de los miembros del equipo ha presentado síntomas. Todos están cumpliendo con el control de aislamiento. Pero ya esas son cosas que ya estamos cumpliendo como isla”, agregó el excanastero.

“No es que estamos aplicando algo que no se está haciendo. Ahora mismo estamos bajo un sistema del Estado. El positivo lo maneja el estado como ellos entienden”, insistió.

Dalmau sostuvo, sin embargo, que como principal oficial de un organismo, es el responsable de hacer las debidas averiguaciones y notificaciones.

“Como pudo haber habido un contacto con un equipo, me encargo de hacer las debidas notificaciones. Me encargo de trabajarlo con los epidemiólogosy médicos del caso, y me dejo llevar por lo que dice el epidemiólogo”.

Dalmau también aseguró que se puso en contacto con los equipos de San Germán y Quebradillas, con quienes los Indios jugaron el 10 y 12 de marzo respectivamente.

“Me dijeron que ninguno ha padecido de síntomas, pero están todos aislados. Estamos cumpliendo con esa orden. Repito que es una situación de Estado. No es que el BSN va a determinar”, recalcó. “En mi caso, yo me aseguro de hacer la divulgación, que alguien que se sienta mal lo deje saber. Esa es la función de nosotros, pero de la mano con un epidemiólogo”.

Por otro lado, Dalmau lamentó la situación de salud de Meléndez y le deseó una pronta recuperación al igual que a su esposa Nilda Barrios, quien el lunes en la mañana arrojó también positivo.

“Flor es una figura emblemática del baloncesto puertorriqueño. Esta situación trascendió al baloncesto hace rato. Ahora tenemos que unirnos como ciudadanos. Después que pase esto hablamos de baloncesto”, dijo Dalmau, quien recordó que el BSN cesó su torneo antes de que el gobierno decretara el toque de queda.

El torneo del BSN detuvo su torneo el 12 de este mes.