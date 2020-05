La serie documental "The Last Dance" sobre el legendario Michael Jordan y la dinastía de los Bulls de Chicago se presentará en la televisión local en exclusiva por el canal ABC Puerto Rico.

Así lo anunció hoy el propio canal en comunicado de prensa, el día después de que la cadena ESPN terminara de transmitir los 10 episodios del documental. Por los pasados cinco domingos, ESPN presentó dos episodios por noche.

La serie, dirigida por Jason Hehir, relata la historia de uno de los equipos más exitosos e icónicos de la historia del deporte y destaca imágenes nunca vistas de la temporada 1997-1998, mientras la organización buscaba su sexto campeonato en ocho años.

“The Last Dance” se transmitirá localmente en ABC Puerto Rico los días 23 y 30 de mayo, además de los días 6, 13 y 20 de junio, en horario de 3:00pm a 5:00pm. Cada día se presentarán dos capítulos.

Posterior a cada episodio, la analista y exbaloncelista Natalia Meléndez conducirá un programa de análisis sobre el tema.

"Mientras la sociedad navega tiempos difíciles sin deportes, los aficionados siguen buscando en el mundo del deporte una salida para disfrutar una experiencia colectiva. Este proyecto celebra a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y a una de las mejores dinastías", expresó Meléndez.

"The Last Dance es una experiencia de entretenimiento para ocupar el rol que los deportes juegan a diario en nuestras vidas, contando una historia que cautivará a todos, no sólo a los fans del deporte", culminó.